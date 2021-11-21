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Fenerbahçe taraftarı sevinçten çılgına döndü! İşte dev derbiyi anlatacak spiker

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Fenerbahçe taraftarı sevinçten çılgına döndü! İşte dev derbiyi anlatacak spiker

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Yayıncı kuruluşun maçın spikeri olarak Özkan Öztürk'ü tayin etmesi ise sarı-lacivertli taraftarlar tarafından sevinçle karşılandı. Öztürk'ün geçen sezondan bu yana anlattığı Fenerbahçe maçlarında sarı-lacivertliler yalnızca bir kere kaybederken deplasmanda ise mağlubiyeti bulunmuyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de haftanın maçında karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşta maçı anlatacak spikerin Özkan Öztürk olması sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

YALNIZCA ALANYASPOR'A KAYBETTİ

Deneyimli spiker Özkan Öztürk geçen sezon Fenerbahçe'nin 12 maçını anlatırken sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların tümünü kazandı. Sarı Kanarya, bu sezon ise Öztürk'ün anlattığı maçlar içerisinde yalnızca Alanyaspor karşılaşmasında sahadan yenik ayrıldı. Sosyal medyada Özkan Öztürk'e sevgi gösterisinde bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, maçı kazanacaklarına olan inancın arttığına dair yüzlerce paylaşım yaptı.

Ali Gülhan
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