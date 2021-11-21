Fenerbahçe taraftarı sevinçten çılgına döndü! İşte dev derbiyi anlatacak spiker

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de haftanın maçında karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşta maçı anlatacak spikerin Özkan Öztürk olması sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

YALNIZCA ALANYASPOR'A KAYBETTİ

Deneyimli spiker Özkan Öztürk geçen sezon Fenerbahçe'nin 12 maçını anlatırken sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların tümünü kazandı. Sarı Kanarya, bu sezon ise Öztürk'ün anlattığı maçlar içerisinde yalnızca Alanyaspor karşılaşmasında sahadan yenik ayrıldı. Sosyal medyada Özkan Öztürk'e sevgi gösterisinde bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, maçı kazanacaklarına olan inancın arttığına dair yüzlerce paylaşım yaptı.

??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB



??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? — Haberler (@Haberler) November 20, 2021

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