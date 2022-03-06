Fenerbahçe taraftarı paylaşımı görünce çıldırdı! Tribündeki Trabzonsporlulara tekme tokat saldırdılar

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'la karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda oynanan maç öncesinde Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu oldukları anlaşılan taraftarlar arasında olay çıktı.

TRİBÜN BİR ANDA KARIŞTI

Trabzonspor taraftarı olduğu iddia edilen birinin sosyal medyada "Biz hazırız Allah'ın izniyle üç puan alacağız" şeklinde paylaşımı üzerine sarı-lacivertli taraftarlar, yerlerini tespit ettiği kişilere tekme tokat saldırdı. Güvenlik güçleri olaya müdahale ederken olaya karışan taraftarlar stat dışına çıkarıldı.