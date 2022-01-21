Fenerbahçe şaşkın! Acun Ilıcalı bir anda transfer masasından kalktı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe şaşkın! Acun Ilıcalı bir anda transfer masasından kalktı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Hull City, Miha Zajc transferinde masadan kalktı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe ile pazarlıklarda önemli aşama kaydetmişti ancak Zacj'tan vazgeçti.

İngiltere Championship ekibi Hull City'yi resmen satın alan Acun Ilıcalı, transferde rotasını Türkiye'ye kırdı. Hull City, Fenerbahçe'den Allahyar ve Karagümrük'ten Pesic'in transferini büyük ölçüde bitirdi.

Fenerbahçe şaşkın! Acun Ilıcalı bir anda transfer masasından kalktı

ZAJC TRANSFERİ OLUMSUZ

Allahyar transferinin dışında Miha Zajc için de görüşmeler sürüyordu. Fenerbahçe'nin 5 milyon euro civarında talebi olmuştu. Ancak Hull City son anda masadan çekildi.

Fenerbahçe şaşkın! Acun Ilıcalı bir anda transfer masasından kalktı

PEREİRA'NIN PRENSİ

Hull City'nin Zajc transferinden yüksek bonservis talebi nedeniyle vazgeçtiği aktarıldı. Zajc dosyası büyük olasılıkla kapandı. Slovak orta saha, sezon başında Fenerbahçe'den gönderilmesi beklenirken Vitor Pereira ile hayata dönmüştü. Ancak performansı son haftalarda düşüşe geçti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title