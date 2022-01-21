Fenerbahçe şaşkın! Acun Ilıcalı bir anda transfer masasından kalktı

Hull City, Miha Zajc transferinde masadan kalktı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe ile pazarlıklarda önemli aşama kaydetmişti ancak Zacj'tan vazgeçti.

İngiltere Championship ekibi Hull City'yi resmen satın alan Acun Ilıcalı, transferde rotasını Türkiye'ye kırdı. Hull City, Fenerbahçe'den Allahyar ve Karagümrük'ten Pesic'in transferini büyük ölçüde bitirdi.

ZAJC TRANSFERİ OLUMSUZ

Allahyar transferinin dışında Miha Zajc için de görüşmeler sürüyordu. Fenerbahçe'nin 5 milyon euro civarında talebi olmuştu. Ancak Hull City son anda masadan çekildi.

PEREİRA'NIN PRENSİ

Hull City'nin Zajc transferinden yüksek bonservis talebi nedeniyle vazgeçtiği aktarıldı. Zajc dosyası büyük olasılıkla kapandı. Slovak orta saha, sezon başında Fenerbahçe'den gönderilmesi beklenirken Vitor Pereira ile hayata dönmüştü. Ancak performansı son haftalarda düşüşe geçti.

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