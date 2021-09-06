Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile sözleşme imzaladı
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Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Estoril Praia Kulübünde forma giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu kadrosuna kattı. Portekizli oyuncu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Miguel Crespo'ya çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başladı
Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başladı
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Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile sözleşme imzaladı - Haberler Spor
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