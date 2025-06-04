Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü kim? Devin Özek, Fenerbahçe ile mi anlaştı?

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü kim? Devin Özek, Fenerbahçe ile mi anlaştı?
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Fenerbahçe'de sportif direktörlük koltuğu için yapılan yeni yapılanma, futbol gündeminde geniş yankı uyandırdı. Devin Özek'in isminin sarı-lacivertli kulüple anılması, taraftarlar arasında büyük merak uyandırdı. Peki, Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü kim? Devin Özek Fenerbahçe ile mi anlaştı? İşte, detaylar…

Fenerbahçe'de sportif direktörlük pozisyonu için yaşanan son gelişmeler, spor camiasında dikkatle takip ediliyor. Sarı-lacivertli kulübün yönetim kadrosunda yapılacak değişiklikler gündemdeyken, Devin Özek isminin öne çıkması futbolseverlerin ilgisini çekti. Taraftarlar, "Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü kim olacak?" ve "Devin Özek ile anlaşma sağlandı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte konuya dair merak edilenler…

FENERBAHÇE'NİN YENİ SPORTİF DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Fenerbahçe'de sportif yönetimde beklenen değişiklik gerçekleşti. Mario Branco'nun ayrılmasının ardından, sarı-lacivertli kulüp futbol direktörlüğü görevine 30 yaşındaki futbol adamı Devin Özek'i getirdi.

Yeni sezon planlamasında önemli bir sorumluluk üstlenecek olan Devin Özek, A Takım operasyonları ve transfer süreçlerinin yönetiminden doğrudan sorumlu olacak. Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre, Özek bu görevi yardımcısız olarak sürdürecek.

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü kim? Devin Özek, Fenerbahçe ile mi anlaştı?Devin Özek, Fenerbahçe ile mi anlaştı

Fenerbahçe'nin futbol yapılanmasında bir diğer önemli isim olan Okan Özkan ise futbol koordinatörü olarak görev alacak. Özkan; scouting faaliyetleri, altyapı organizasyonu ve sözleşme yönetimi gibi alanlarda aktif rol üstlenecek.

Daha önce Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de görev yapan Devin Özek, takımın Xabi Alonso yönetiminde şampiyonluğa ulaştığı 2023-2024 sezonunda teknik yapı içerisinde yer aldı. Özellikle oyuncu izleme, analiz ve uluslararası futbol operasyonları konularındaki başarısıyla tanınan Özek, Avrupa'da yükselen genç futbol yöneticileri arasında gösteriliyor.

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