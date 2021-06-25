Fenerbahçe'nin yeni hocasının Villas-Boas olacağı iddiaları taraftarı heyecanlandırdı
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Fenerbahçe'nin yeni hocasının Villas-Boas olacağı iddiaları taraftarı heyecanlandırdı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin yeni hocasının Andre Villas-Boas olacağı iddiaları sosyal medyada gündeme oturdu. Son olarak Marsilya'yı çalıştıran deneyimli hoca, Fransız ekibinde 1.67 puan ortalaması tutturmuştu. Taktisyen kimliğiyle ön plana çıkan Boas için sarı-lacivertliler sosyal medyada övgü dolu paylaşımlarda bulundu.

Fenerbahçe'de taraftarlar heyecanla Pazartesi günü açıklanacak hocayı bekliyor. Sosyal medyada ortaya atılan son iddialar ise sarı-lacivertlilerin Villas-Boas'la anlaştığı yönünde.

PORTO'DA DESTAN YAZDI

Kariyerine Porto, Chelsea ve Inter gibi dev takımlarda gözlemcilik yaparak başlayan Villas-Boas, ilk hocalık deneyimini Portekiz ekibi Coimbra'da yaşadı. 2010 yılında Porto'nun başına geçen Boas, burada adeta destan yazdı. 2010/2011 sezonunda Portekiz Ligi, Portekiz Kupası, Portekiz Süper Kupası ve Avrupa Ligi'ni kazanan deneyimli hoca bu performansının ardından Chelsea'nin başına geçti. Daha sonra sırasıyla Tottenham, Zenit, SH SIPG ve Marsilya'yı çalıştıran Boas'ın şu anda hocalığını yaptığı bir takım bulunmuyor.

İDDİALAR TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

Sosyal medyada artan Villas-Boas iddiaları sarı-lacivertli taraftarları da heyecanlandırdı. Portekizli hoca için yapılan övgü dolu paylaşımların ardından Villas-Boas ismi sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Fenerbahçe'nin yeni hocasının Villas-Boas olacağı iddiaları taraftarı heyecanlandırdı
Fenerbahçe'nin yeni hocasının Villas-Boas olacağı iddiaları taraftarı heyecanlandırdı
Fenerbahçe'nin yeni hocasının Villas-Boas olacağı iddiaları taraftarı heyecanlandırdı
Fenerbahçe'nin yeni hocasının Villas-Boas olacağı iddiaları taraftarı heyecanlandırdı
Fenerbahçe'nin yeni hocasının Villas-Boas olacağı iddiaları taraftarı heyecanlandırdı
Fenerbahçe'nin yeni hocasının Villas-Boas olacağı iddiaları taraftarı heyecanlandırdı
Fenerbahçe'nin yeni hocasının Villas-Boas olacağı iddiaları taraftarı heyecanlandırdı
Fenerbahçe Kulübünün kongresi
Fenerbahçe Kulübünün kongresi
Fenerbahçe Kulübünün kongresi
Fenerbahçe Kulübünün kongresi
Ali Gülhan
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