Fenerbahçe'nin istediği Alman Teknik Direktör Löw'ün, Barcelona'nın başına geçmesi tavsiye edildi
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Fenerbahçe'nin istediği Alman Teknik Direktör Löw'ün, Barcelona'nın başına geçmesi tavsiye edildi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Barcelona efsanesi Xavi, Almanya Milli Takımı'ndan ayrılacak Joachim Löw'ün, Katalan devine Alman hocaya imza attırması tavsiyesinde bulundu. Xavi, "Benim ismim geçiyor ama bunun için erken olduğunu düşünüyorum. Barcelona'ya en uygun antrenör ise Joachim Löw ve başarılı olacaktır. Başka adaylara bakılmamalı" diye konuştu.

Fenerbahçe yeni sezona Emre Belözoğlu ile devam etmezse, teknik direktör adayları listesinin tepesinde Joachim Löw var ama isteyeni sadece Sarı-Lacivertliler değil. EURO 2022 sonrası Almanya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılacak olan başarılı çalıştırıcı için İspanya ve Barcelona'nın efsane isimleri arasında yer alan Xavi'den övgü dolu sözler geldi.

ONUN TAKIMLARI BİZE EN YATKINI

Şu anda Katar takımlarından Al-Sadd'ın başında bulunan Xavi, Suddetsche Zeitung'a konuştu. 41 yaşındaki çalıştırıcı, Löw'ün futbola bakış açısının İspanyol futboluna uygun olduğunu söyledi. Xavi, "Löw'ün çalıştırdığı Almanya'yı izlerken, İspanya ve Barcelona'da öğrendiğim şeyleri hatırlıyorum. Onun takımları, bizim alışkın olduğumuz tarzda. Başka adaylara bakılmamalı" açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE MAZİSİ DE VAR

Başarılı teknik adam, meslektaşı için, "Löw, Bacrelona'nın başına geçerse, oyuna bakış açısı ve kişiliğinden ötürü çok başarılı bir dönem geçireceğine inanıyorum" yorumunu yaptı. Alman teknik adam, 2003-2004 sezonunda Austria Wien'i çalıştırdıktan sonra Panzerler'de Jürgen Klinmsann'ın yardımcısı olarak görev almaya başlamıştı. Löw, 2006'dan beri ise Almanya Milli Takımı'nın teknik patronluğunu yapıyor. 61 yaşındaki teknik adam, 2014 Dünya Kupası'nı kazanarak tarihe geçti. Bilindiği gibi Löw, 1998-1999 yıllarında Fenerbahçe'de görev yapmıştı.

Fenerbahçe'nin istediği Alman Teknik Direktör Löw'ün, Barcelona'nın başına geçmesi tavsiye edildi
Fenerbahçe'nin istediği Alman Teknik Direktör Löw'ün, Barcelona'nın başına geçmesi tavsiye edildi
Fenerbahçe'nin istediği Alman Teknik Direktör Löw'ün, Barcelona'nın başına geçmesi tavsiye edildi

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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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