Fenerbahçe'nin güzel yengesi taraftarlarla arayı düzeltti! Paylaşımları dikkat çekti

Mergim Berisha'nın güzel sevgilisi Vesa Vllasaliu, taraftarlarla arayı düzeltti. Forvet oyuncusunun formsuzluğu yüzünden bazı taraftarlardan çirkin mesajlar alan Vesa, sosyal medyadan isyan etmişti.

KUTLAMALI PAYLAŞIMLAR

Berisha'nın sevgilisi 3-0'lık Antwerp zaferini doyasıya kutladı. Instagram hikayelerini adeta Fenerbahçe paylaşımlarıyla doldurdu. Sabah yaptığı paylaşımda, "Ne güzel bir gün, çok mutluyum" ifadesine yer verdi. Taraftarlar sosyal medyada bu paylaşıma yorum yağdırdı.

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