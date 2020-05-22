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Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonu şampiyonluğu paylaşımına Trabzonspor'dan çarpıcı yanıt geldi

Fenerbahçe 2010-11 sezonu şampiyonluğunu kazandığı günün yıldönümünde açıklama yaptı, Trabzonspor'dan cevap niteliğinde bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonu şampiyonluğu paylaşımına Trabzonspor'dan çarpıcı yanıt geldi
22.05.2020 08:18 | Son Güncelleme: 22.05.2020 08:32

Fenerbahçe, davaları hala sürmekte olan 2010-2011 sezonu şampiyonluğunun 9. yılında resmi sitesinden bir açıklama yaptı, kupayı kendilerinin hak ettiğini belirten Trabzonspor da üzerine bir paylaşımda bulundu.

"KUPA SONSUZA KADAR EVİMİZDE" DİYEN F.BAHÇE'YE TRABZON'DAN "8. KUŞATMA" YANITI

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Karanlıklar Aydınlandı Fenerinle; Şampiyonluk kupamız sonsuza kadar evimizde" ifadeleri yer alırken, Trabzonspor'un paylaşımında ise, "Şampiyonlar Şampiyonlar Ligi'ne gider, tertemiz şampiyonluk ve sekizinci kuşatma" etiketleri yer aldı.

Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonu şampiyonluğu paylaşımına Trabzonspor'dan çarpıcı yanıt geldi

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle;

"Tarihimizin en anlamlı zaferlerinden biri olan 2010-11 sezonu şampiyonluğumuzun 9. yıl dönümü, gururla, mutlulukla bir kez daha tüm camiamıza armağan olsun!

2010-11 sezonunda "Her şeye rağmen!" diyerek futbol takımımızın eşsiz mücadelesi ve deplasmanda arka arkaya kazandığımız derbi galibiyetleriyle taçlandırdığımız; alnımızın akı, emeklerimizin en güzeliyle elde ettiğimiz şampiyonluğumuzun simgesi olan kupamız, asırlık çınar Fenerbahçemizin evinde, müzemizde yer almaya sonsuza kadar devam edecek.

Ülkemizin canına da kast eden alçak terör örgütü ve uzantılarının, 7'den 70'e milyonlarca Fenerbahçeli'nin oluşturduğu geçilmez duvara çarptıkları;

Fenerbahçe camiasının hiç beklemedikleri, hayal dahi edemedikleri tepkisiyle karşılaştıkları o dönemi simgeleyen, tarihimiz boyunca elde ettiğimiz sayısız başarılar arasındaki en özel imzalardan biri olan 2010-11 sezonu şampiyonluk kupamız, bu imzanın altında şan, şeref, alın teriyle harmanlanan destansı mücadelemizle her Fenerbahçeli için yıllar boyunca gıptayla karşılık bulacak.

Fenerbahçe camiasının dik duruşuyla aydınlattığı karanlıklar ve ortaya çıkardığı kirli amaçlar, bugün ve yarınlarda eminiz ki asırlarca, nesilden nesile anlatılacak!

Tarih, bir "şampiyonluk", bir "kupa", bir "başarı" değil; haksızlığa başkaldırı, düşmana karşı galibiyet, önce Fenerbahçe'yi, sonra Türkiye'yi hedef alanlara karşı ilk ZAFER ilk DİRENİŞ ve ilk UYANIŞ olan 2010-11 Şampiyonluğumuzu, altın harflerle yazacak!

Karanlıklar Aydınlandı Fenerinle; Şampiyonluk kupamız sonsuza kadar evimizde!"

Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonu şampiyonluğu paylaşımına Trabzonspor'dan çarpıcı yanıt geldi
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