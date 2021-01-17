Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı
17.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:00
Fenerbahçe Kulübü, Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever