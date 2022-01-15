Fenerbahçe maçında ilginç anlar! Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesinde ilginç dakikalar yaşandı. beIN spikeri Özkan Öztürk'ün tribünde makyaj yapan genç kadınlar hakkındaki, "İşte mücadeleden çok kişisel bakımıyla ilgilenen hanımlar" ifadeleri, sosyal medyada espri konusu oldu.

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig maçında ilginç anlar yaşandı. Mücadelenin 25'nci dakikasında kameralar bir anda tribünde maçı takip eden genç kadınlara döndü. Genç kadınların bu sırada makyaj yaptığı görüldü.

SPİKER BOMBAYI PATLATTI

Genç kadınların makyaj yaptığını gören beIN spikeri Özkan Öztürk, çok geçmeden bombayı patlattı. Öztürk, makyaj yapan kadınlarla ilgili "İşte mücadeleden çok kişisel bakımıyla ilgilenen hanımlar" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Öztürk'ün bu ifadeleri kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, Öztürk'ün ifadelerine güldüklerini belirtti.

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