Fenerbahçe Kulübünden Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı Fenerbahçe Kulübü, mide ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, mide ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Bugün mide ameliyatı geçirdiğini öğrendiğimiz Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşması temennilerimizle acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA