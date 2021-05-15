Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe- Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!
Şampiyonluk yolunda son virajda olan ve şampiyonluk için oynanacak Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe- Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!
Şampiyonluk yolunda son virajda olan ve şampiyonluk için oynanacak Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe- Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler! Detaylar haberimizde.
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'in kritik mücadelelerinden Fenerbahçe- Kayserispor maçı 15 Mayıs Cumartesi (bugün) oynanacak. Fenerbahçe- Yeni Malatya spor maçı saat 20.30'ta başlayacak.
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Heyecanlı karşılaşmanın yaşanacağı Fenerbahçe- Yeni Malatya spor maçı 15 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.30'ta başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports 3'den canlı olarak yayınlanacak.