Haberler

Fenerbahçe Karagümrük maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'ın Karagümrük maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Fenerbahçe Karagümrük maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'ın Karagümrük maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe bu akşam Karagümrük ile Süper Lig maçı oynayacak. Fenerbahçe'ın Karagümrük ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Fenerbahçe'ın Karagümrük maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Fenerbahçe Karagümrük maç kadrosu ilk 11!

Fenerbahçe Karagümrük maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Eyüpsporle Süper Lig maçı oynayacak. Fenerbahçe'ın Karagümrük ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Fenerbahçe'ın Karagümrük maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Fenerbahçe Karagümrük maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Karagümrük maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Karagümrük maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Fenerbahçe Karagümrük maçını şifresiz izleyebilecekler.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan Trendyol Süper Lig karşılaşması, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, Digiturk, Kablo TV ve uydu platformları üzerinden şifreli yayınlara ulaşabilir.

Heyecan dolu mücadele, 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 20:00'de başlayacak. Futbolseverler, bu saatte ekran başında yerini alarak maçın tüm detaylarını canlı takip edebilir.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'in önemli karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı, İstanbul'daki Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar, stadyum atmosferini yerinde yaşamak için bu tarihi not edebilir.

Fenerbahçe Karagümrük maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'ın Karagümrük maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINI İZLEMEK İÇİN PLATFORM VE FREKANS BİLGİLERİ

Bein Sports 1 kanalı, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden yayınlanacak. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla şifreli olarak maç izlenebilir.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe:

Fenerbahçe Karagümrük maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'ın Karagümrük maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?


Karagümrük :

Fenerbahçe Karagümrük maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'ın Karagümrük maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karagümrük ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Galatasaray MCT Technic'i deplasmanda devirdi

Derbide kıyasıya mücadele! Kazanan belli oldu
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
Wilfried Zaha yaptıklarıyla yine maça damga vurdu

Rakibi elini itti, olan oldu! Yaptığıyla yine maça damga vurdu
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.