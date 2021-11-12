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Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi. Altay Bayındır, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Marcel Tisserand'ın tedavilerine devam edildi.


Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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