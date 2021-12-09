Fenerbahçe - E.Frankfurt maçı kaç kaç, maç bitti mi? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - E.Frankfurt maçının gollerini kim attı? Maç hakemi kim?
Fenerbahçe - E.Frankfurt bugün UEFA Avrupa Ligi 6. grup maçlarını oynuyor. Maç tüm hızıyla devam ederken izleyiciler, Fenerbahçe - E.Frankfurt maçı kaç kaç, maç bitti mi? Avrupa Ligi Fenerbahçe - E.Frankfurt maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - E.Frankfurt maçı kaç kaç, maç bitti mi? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - E.Frankfurt maçının gollerini kim attı? İşte tüm detaylar...
UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu altıncı grup maçları başladı. Temsilcilerimizden Fenerbahçe bugün E.Frankfurt ile oynuyor. Peki, Fenerbahçe - E.Frankfurt maçı bitti mi, kaç kaç bitti? Fenerbahçe - E.Frankfurt maçta golleri kim attı? Fenerbahçe - E.Frankfurt maç skoru kaç kaç? Fenerbahçe - E.Frankfurt maç nerede oynanıyor? Fenerbahçe - E.Frankfurtmaçın hakemi kim? Fenerbahçe - E.Frankfurt maç hangi kanalda?
Fenerbahçe - E.Frankfurt 9 Aralık Perşembe bugün saat 20:45'de başladı.
Fenerbahçe - E.Frankfurt maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe - E.Frankfurt maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 1-1 eşitlikle devam etmektedir.
Maçta 1-1 eşitlik var. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:
Fenerbahçe'nin golleri:
- 42. dakika : Mergim Berisha
E.Frankfurt 'un golleri:
- 29. dakik : Djibril Sow
MAÇ SONUCU : 1 - 1
Maç 1-1 eşitlikle tamamlandı. Fenerbahçe grubu 3. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı.
Maç, İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek
Fenerbahçe'de çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Enner Valencia, Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş, karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da takımdaki yerlerini alamayacak.
Fenerbahçe: Berke; Szalai, Serdar Aziz, Kim, Novak; Sangare, Sosa, İrfan Can, Zajc; Pelkas; Berisha
Eintracht Frankfurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre.
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