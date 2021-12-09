Fenerbahçe - E.Frankfurt maçı kaç kaç, maç bitti mi? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - E.Frankfurt maçının gollerini kim attı? Maç hakemi kim?

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu altıncı grup maçları başladı. Temsilcilerimizden Fenerbahçe bugün E.Frankfurt ile oynuyor. Peki, Fenerbahçe - E.Frankfurt maçı bitti mi, kaç kaç bitti? Fenerbahçe - E.Frankfurt maçta golleri kim attı? Fenerbahçe - E.Frankfurt maç skoru kaç kaç? Fenerbahçe - E.Frankfurt maç nerede oynanıyor? Fenerbahçe - E.Frankfurtmaçın hakemi kim? Fenerbahçe - E.Frankfurt maç hangi kanalda?

FENERBAHÇE - E. FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - E.Frankfurt 9 Aralık Perşembe bugün saat 20:45'de başladı.

FENERBAHÇE - E. FRANKFURT HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - E.Frankfurt maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - E. FRANKFURT MAÇI KAÇ KAÇ? MAÇ BİTTİ Mİ?

Fenerbahçe - E.Frankfurt maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 1-1 eşitlikle devam etmektedir.

FENERBAHÇE - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Maçta 1-1 eşitlik var. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:

Fenerbahçe'nin golleri:

42. dakika : Mergim Berisha

E.Frankfurt 'un golleri:

29. dakik : Djibril Sow

MAÇ SONUCU : 1 - 1

Maç 1-1 eşitlikle tamamlandı. Fenerbahçe grubu 3. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

FENERBAHÇE - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI HAKEMİ KİMDİR?

Maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Enner Valencia, Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş, karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da takımdaki yerlerini alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke; Szalai, Serdar Aziz, Kim, Novak; Sangare, Sosa, İrfan Can, Zajc; Pelkas; Berisha

Eintracht Frankfurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre.

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