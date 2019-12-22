Fenerbahçe derbide 3 puanı 3 golle aldı

22.12.2019 21:50 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:50

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 3-1 yenerek bir hafta sonra tekrar 3 puan kazandı.

Ülker Stadı'ndaki derbide Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri penaltıdan Max Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muric attı. Beşiktaş'ın tek golü ise Atiba Hutchinson'dan geldi.

Geçen hafta lider Demir Grup Sivasspor'a 3-1 kaybederek zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, derbide istediğini aldı.

Demir Grup Sivasspor'un puan kaybettiği haftada kazanan sarı-lacivertliler, 28 puan ve maç fazlasıyla 3. sıraya çıktı. Fenerbahçe, Sivasspor'la olan puan farkını da 6'ya düşürdü.

Fenerbahçe, VAR'la penaltı kazandı

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısında VAR kararıyla penaltı kazandı.

Luiz Gustavo'nun ortasında Beşiktaşlı Pedro Rebocho topa koluyla müdahale etti. Hakem Cüneyt Çakır, bu pozisyonda devam kararı verdi. Yaklaşık 1 dakika sonra oyun durunca Çakır, VAR'dan gelen tavsiyeyle pozisyonu izleme kararı aldı.

Pozisyonu saha kenarındaki monitörden inceleyen Çakır, penaltı kararı verdi ve Fenerbahçe Max Kruse'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Max Kruse derbide golünü attı

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, derbide takımının ilk golüne imza attı.

Bu sezon performansıyla eleştirilen Kruse, 23. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirdi. Kruse, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 13. maçında 2. golünü kaydetti.

Kruse, Sadık Çiftpınar'ı unutmadı

Fenerbahçe'de Max Kruse, attığı golü geçen hafta geçirdiği sakatlıkla sezonu kapatan Sadık Çiftpınar'a armağan etti.

Alman futbolcu, kaydettiği penaltı golünden sonra yedek kulübesine gelerek arkadaşlarından Sadık Çiftpınar'ın 18 numaralı forması aldı. Kruse, Sadık'ın formasını tribünlere göndererek takım arkadaşına jest yaptı.

Ozan Tufan'dan şık gol

Derbide sahaya kaptan olarak çıkan Ozan Tufan, şık bir gole imza attı.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Ozan Tufan, rakibinden kaptığı topu biraz sürdükten sonra yaklaşık 25 metreden çektiği sert şutla ağlara gönderdi.

Ozan, bu sezon ise Süper Lig'de ikinci golünü kaydetti.

Muric'ten 10. gol

Fenerbahçe'nin Kosovalı santrforu Vedat Muric, Süper Lig'de bu sezon 10. golünü kaydetti.

Sarı-lacivertlilerin en golcüsü olan Muric, derbiyi de boş geçmedi. Beşiktaş filelerini 58. dakikada havalandırarak takımının 3. golünü kaydeden Kosovalı santrfor, gol sayısını da bu sezon 10'a yükseltti.

Serdar Aziz cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Bu sezon Süper Lig'de 4. kez sarı kartla cezalandırılan Serdar, 17. haftada Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

Kadıköy'de 6. penaltı

Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de oynadığı 8. maçında 6. penaltısını kazandı.

Sarı-lacivertliler, sezonun ilk haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Gaziantep Futbol Kulübü maçında 3, 11. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında ise 2 penaltı vuruşu kullanmıştı.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde de ilk yarı penaltı vuruşu kullanmaya hak kazandı. Bu sezon Kadıköy'deki 6 penaltıyı da ilk yarıda kazanan sarı-lacivertliler, aynı kaleye kullandığı vuruşların 5'ini gole çevirdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon geride kalan 16 haftada ise toplam 7 kez penaltı noktasına gitti ve 5'inde golü buldu.

Seyirci sayısı 44 bin 526

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini 44 bin 526 taraftar tribünden izledi.

Ülker Stadı'nda tribünlerin tamamı dolarken, müsabakayı 42 bin 358 Fenerbahçe taraftarı, 2 bin 168 Beşiktaş taraftarı takip etti.

Kaynak: AA