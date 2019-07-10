Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını, yaptığı sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı çalıştı.

Salonda gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kuvvet, denge ve sakatlık önleyici çalışmalar yaptı.

19 yaş altı takımı ile koordineli olarak gerçekleştirilen çalışmaya, kampa dün gece katılan Emre Belözoğlu, yeni transferler Vedat Muric ve Altay Bayındır da katıldı.

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Kaynak: AA