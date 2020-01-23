Fenerbahçe'de Moses'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

23.01.2020 18:53 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:53

Fenerbahçe Kulübü, Victor Moses'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Geçtiğimiz sezon İngiltere'nin Chelsea takımından kiraladığımız Nijeryalı oyuncumuz Victor Moses'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedilmiştir. Moses'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Kaynak: DHA