Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş sessizliğini bozdu! Paylaşımına tepki yağıyor - Haberler Spor
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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş sessizliğini bozdu! Paylaşımına tepki yağıyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş, uzun süren sessizliğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bozdu. 27 yaşındaki futbolcu açıklamasında, "Kamuoyunda çizilen Sinan Gümüş profili doğru olsaydı, anlatılmaya çalışıldığı gibi sadece maddiyatı ön planda tutan biri olsaydım, Genova'da bana sunulan son derece cazip şartları bir kenara bırakmaz, hayatıma orada devam ederdim" ifadelerini kullandı. Taraftarlar, paylaşımın altına yaptıkları yorumlarda Sinan'a tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş, son zamanlarda basında kendisiyle ilişkin çıkan haberler e cevap verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan 27 yaşındaki futbolcuya sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.

Sinan Gümüş'ün açıklaması şöyle:

"GİDECEĞİM KULÜP KONUSUNDA HÜR İRADEMİ KULLANMAK İSTEDİM"

"Kamuoyunda çizilen Sinan Gümüş profili doğru olsaydı anlatılmaya çalışıldığı gibi sadece maddiyatı ön planda tutan biri olsaydım Genova'dan bana sunulan son derece cazip şartları bir kenara bırakmaz, hayatıma orada devam ederdim. Her zaman olduğu gibi formamın hakkını sonuna kadar vermeye çalıştım ama kulübümün birkaç hafta önce verdiği karara da saygı duymaktan başka bir çarem yoktu. Son dönemde birçok kulüp benimle ilgilendi. Her futbolcu gibi ben de gideceğim kulüp konusunda hür irademi kullanmak istedim. Tek isteğim her tarafın mutlu olacağı, benim de kariyerime devam edebileceğim bir çözümdü. Benimle ilgilenen kulüplerin büyük bölümüne olumlu yaklaşsam da maalesef transferim gerçekleşmedi. Buna kesinlikle benim taleplerim sebep olmadı.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş sessizliğini bozdu! Paylaşımına tepki yağıyor

"İHTİYAÇ HALİNDE HİZMET ETMEYE HAZIR OLDUĞUMU CANI GÖNÜLDEN BİLMENİZİ İSTERİM"

Kendini Fenerbahçe'den büyük görmediğini kaydeden Sinan, "Ben hiçbir zaman kendimi Fenerbahçe'den büyük görmedim. Fenerbahçe'de olmaktan her zaman gurur duydum. Tüm bu yaşananlara rağmen bir profesyonel futbolcu olarak çalışmalarıma devam edip kendimi hazır tutacağımı ve ihtiyaç halinde hizmet etmeye hazır olduğumu canı gönülden bilmenizi isterim." ifadelerini kullandı."

TEKLİFLERİ KABUL ETMEDİĞİ İÇİN TEPKİ GÖRDÜ

Sarı-lacivertli taraftarlar, Sinan'ın kendisine gelen teklifleri kabul etmediğini iddia ederek futbolcuya tepki gösterdi. Paylaşımın altına yorum yapan taraftarlar, deneyimli futbolcuyu yerden yere vurdu.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş sessizliğini bozdu! Paylaşımına tepki yağıyor

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş sessizliğini bozdu! Paylaşımına tepki yağıyor

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş sessizliğini bozdu! Paylaşımına tepki yağıyor

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş sessizliğini bozdu! Paylaşımına tepki yağıyor

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş sessizliğini bozdu! Paylaşımına tepki yağıyor

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş sessizliğini bozdu! Paylaşımına tepki yağıyor
Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
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Haber: Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş sessizliğini bozdu! Paylaşımına tepki yağıyor - Haberler Spor
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