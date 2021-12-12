Fenerbahçe'de devre arasında 3 yabancı takımdan gönderiliyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'de devre arasında 3 yabancı takımdan gönderiliyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Sarı-Lacivertliler'in devre arasında transfer gündemi hareketli geçecek. Avrupa devlerinin peşinde olduğu Kim ile Szalai, satılmayacak. Meyer, Pelkas ve Novak yolcu.

Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminin bir hayli hareketli geçmesi bekleniyor.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroya yeni takviyeler yapılacak ama yeni transferler için kontenjanın boşaltılması gerekiyor.

Fenerbahçe'de devre arasında 3 yabancı takımdan gönderiliyor

Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen Allahyar'ın kiralık sözleşmesi sona eriyor ve kulübe geri dönecek. Böylece Fenerbahçe'nin 15 yabancı oyuncusu olacak.

Fenerbahçe'de devre arasında 3 yabancı takımdan gönderiliyor

Sarı-lacivertli yönetim, devre arasında yapacağı yeni takviyeler için en az 3 oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Sözcü'nün haberine göre;Sezon başında transfer edilen Alman orta saha Max Meyer, Çek sol bek Novak ve Rusya'dan teklifler alan mutsuz Pelkas'la yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de devre arasında 3 yabancı takımdan gönderiliyor

Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibinde olan Attila Szalai ve Min Jae Kim gibi isimler kesinlikle satılmayacak, takımın omurgası korunacak.

Fenerbahçe'de devre arasında 3 yabancı takımdan gönderiliyor

Fenerbahçe'nin kanatlarda forma giyen futbolcularının skora etkisi düşük. Ferdi Kadıoğlu da suskunluğa büründü. 3'lü savunmada iki kanat bekinin geriye gelerek savunmaya destek vermesi nedeniyle kanat beklerinin hücuma katkısı da azalıyor.

Fenerbahçe'de devre arasında 3 yabancı takımdan gönderiliyor

Muhammed ligde 9 maçta forma giydi, gol ve asist katkısı sağlayamadı. Osayi 11 maçta 1 gol atarken, genellikle sol stoper ve sol bek olarak görev yapan Novak ise kanatlarda oynadığı 3 maçta skor katkısı sağlamadı, stoperde oynadığı Hatayspor maçında 1 gol, Alanyaspor maçında ise 1 asist yaptı. Sangare'nin 8 maçta 1 asisti var.

Herkesi şaşırtan sürpriz karar! Süper Lig devlerinin radarındaki hoca Farioli'yle yollar ayrıldı

Herkesi şaşırtan sürpriz karar! Süper Lig devlerinin radarındaki hoca Farioli'yle yollar ayrıldı

 Potadaki dev derbi Fenerbahçe'nin! Galatasaray, taraftarı önünde yıkımı yaşadı

Potadaki dev derbi Fenerbahçe'nin! Galatasaray, taraftarı önünde yıkımı yaşadı

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title