Fenerbahçe'de devre arasında 3 yabancı takımdan gönderiliyor

Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminin bir hayli hareketli geçmesi bekleniyor.

KONTENJAN BOŞALACAK

Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroya yeni takviyeler yapılacak ama yeni transferler için kontenjanın boşaltılması gerekiyor.

ALLAHYAR DÖNÜYOR

Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen Allahyar'ın kiralık sözleşmesi sona eriyor ve kulübe geri dönecek. Böylece Fenerbahçe'nin 15 yabancı oyuncusu olacak.

PELKAS MUTSUZ

Sarı-lacivertli yönetim, devre arasında yapacağı yeni takviyeler için en az 3 oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Sözcü'nün haberine göre;Sezon başında transfer edilen Alman orta saha Max Meyer, Çek sol bek Novak ve Rusya'dan teklifler alan mutsuz Pelkas'la yolların ayrılması bekleniyor.

OMURGA KALACAK

Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibinde olan Attila Szalai ve Min Jae Kim gibi isimler kesinlikle satılmayacak, takımın omurgası korunacak.

KANAT YOK

Fenerbahçe'nin kanatlarda forma giyen futbolcularının skora etkisi düşük. Ferdi Kadıoğlu da suskunluğa büründü. 3'lü savunmada iki kanat bekinin geriye gelerek savunmaya destek vermesi nedeniyle kanat beklerinin hücuma katkısı da azalıyor.

SKOR KATKISI AZ

Muhammed ligde 9 maçta forma giydi, gol ve asist katkısı sağlayamadı. Osayi 11 maçta 1 gol atarken, genellikle sol stoper ve sol bek olarak görev yapan Novak ise kanatlarda oynadığı 3 maçta skor katkısı sağlamadı, stoperde oynadığı Hatayspor maçında 1 gol, Alanyaspor maçında ise 1 asist yaptı. Sangare'nin 8 maçta 1 asisti var.

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