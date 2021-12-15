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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü evinde Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü evinde Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev alan oyuncular Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idmanı dar aladan gerçekleştirilen çift kale maçla sürdürdü. Antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Altay Bayındır ise günü özel programlar eşliğinde tamamladı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

(İHA)

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

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