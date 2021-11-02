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Fenerbahçe'de deprem! Pelkas'la yollar ayrılıyor

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Yunan yıldız Dimitrios Pelkas, isyan bayrağını çekti. Teknik Direktör Pereira ile anlaşamadığı yönetime ileten Pelkas'ın, devre arasında ayrılmak için izin isteyeceği ileri sürüldü.

Dimitrios Pelkas, Vitor Pereira ile bu sezon söndü. Portekizli hoca ile sorun yaşayan futbolcu, ayrılık çanlarını çaldı. Sözcü gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe'de mutsuzluğu yüzüne yansıyan isimlerden biri de Dimitrios Pelkas. Yunan futbolcu isyan bayrağını çekti, mutsuzluğunu iletti. Ayrılmak için izin isteyeceği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de deprem! Pelkas'la yollar ayrılıyor

MAÇTA ORTAYA ÇIKTI

Dimitrios Pelkas'ın Pereira ile anlaşamadığı ve sorun yaşadığı belirtilirken, Konya maçında 42. dakikada oyundan alınınca da tavrını açık şekilde belli etti. Pelkas'ın ayrıca yeni oyun sisteminin kendine uymadığını düşünüyor. Özgürlük alanı bulamadığı için mutsuz olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'de deprem! Pelkas'la yollar ayrılıyor

"YA PEREİRA YA BEN"

Pelkas'a sezon başında 9 milyon euroluk teklif gelmiş ancak Fenerbahçe yönetimi bu rakamı düşük bulduğu için geri çevirmişti. Yunan yıldızın, Pereira'nın devam etmesi halinde ayrılacağı konuşuluyor.

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