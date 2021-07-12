Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif
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Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sarı-Lacivertliler, Slavia Prag'ın 2000 doğumlu kanat oyuncusu Abdallah Sima için fiyat sordu. 1,90 boyuna rağmen oldukça süratli ve teknik bir futbolcu olan Sima için Çekya ekibi 11 milyon euro fiyat biçti. Kadro maliyetini düşürmeye çalışan F.Bahçe, bu parayı yüksek buldu. Ancak Sima için şartların zorlanma ihtimali de masaya yatırıldı.

Sol kanat forveti için arayışlarına devam eden Fenerbahçe'nin teklif yaptığı ilk isim Slavia Prag'da forma giyen Abdallah Sima oldu. Efotbal.cz'nin iddiasına göre yapılan ilk görüşmede Çekya ekibi 11 milyon euro istedi.

GERİ ADIM

Fenerbahçe, bu cevaptan sonra düşünmek için geri çekildi. Futbolseverler, her iki kanatta ve forvette oynayabilen Sima'yı geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösteriyor. Fenerbahçe'nin Sima için şartlarını zorlama ihtimali de var.

Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima için teklif yapıldı

"DEV YATIRIM"

Sima, 2020 yılında S.Prag'a 115 bin euro bedelle transfer olmuştu Taborsko takımından. O dönem Çekya basınında altyapıdaki bir futbolcu için ödenen bu bedelin fazla olduğuna dair yorumlar yapılmıştı. Ancak Prag yöneticileri Sima'nın kısa sürede bu paradan çok daha fazlasını kazanacağını düşüncesindeydi. Sarı-Lacivertliler de S.Prag gibi Sima'ya yatırım yaparsa, meyvesini çok iyi şekilde toplayabilir.

Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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