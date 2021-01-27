Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile 4.5 yıllık anlaşma imzaladı
27.01.2021 21:25 | Son Güncelleme: 27.01.2021 21:29
Fenerbahçe, Queens Park Rangers'da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 4.5 yıllık anlaşma imzaladığını açıkladı.
Fenerbahçe, Queens Park Rangers'da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 4.5 yıllık anlaşma imzaladığını açıkladı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Queens Park Rangers'da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 4.5 yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine Çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçemize hoş geldin Bright Osayi-Samuel!" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı