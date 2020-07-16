Fenerbahçe, Beşiktaş mesaisine devam ediyor Fenerbahçe, pazar günü konuk olacağı Beşiktaş derbisi hazırlıklarına bu akşam yaptığı idmanla devam etti.

Fenerbahçe, pazar günü konuk olacağı Beşiktaş derbisi hazırlıklarına bu akşam yaptığı idmanla devam etti. Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonları çalışan sarı-lacivertliler, idmanı çift kale maçla noktaladı. Fenerbahçe, Beşiktaş mesaisi hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL Kaynak: İHA