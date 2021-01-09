Fenerbahçe, BB Erzurumspor hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci haftasında 11 Ocak Pazartesi günü saat 16.00'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idman, saat 17.00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Jose Sosa, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci, salonda bireysel çalışmalarına devam ederken; Filip Novak ve Gökhan Gönül, sahada koşulara başladı.

Sarı-lacivertli ekip, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11: 30'da yapacağı antrenmanla noktalayarak 15: 00'te kalkacak uçakla Erzurum'a hareket edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı