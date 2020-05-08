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"Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok" diyen Acun, kulüp satın almak istiyor

08.05.2020 09:38 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:42

Acun Ilıcalı, katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı. Ilıcalı, Fenerbahçe başkanlığı yapmak gibi bir düşüncesi olmadığını söylerken Avrupa'dan kulüp satın alma hedefi olduğunu söyledi. Öte yandan Ilıcalı, Mesut Özil transferiyle ilgili konuştu.

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020 ile adından söz ettirmeye devam eden Acun Ilıcalı, CNN TÜRK Instagram canlı yayınına katıldı.

Acun Ilıcalı Fenerbahçe başkanlığı yapmak gibi bir düşüncesi olmadığını söylerken, Avrupa'da kulüp takımı satın almak istediğini söyledi.

İşte Acun'un yaptığı açıklamalar;

Liglerin açıkçası çok oynanabileceğini düşünmüyorum ama istekleri anlayışla karşılıyorum. Federasyon oynatmak istiyor haklılar normal hayata dönmek istiyorlar. Federasyon isteğini söyledi ama bir parantez var orada 'şartlar oluşursa' diye dedi. Bence şartlar oluşmayacak. Ben başlayacağını düşünmüyorum. Nihat Özdemir'in iyi niyetini anlıyorum. Ben Nihat Özdemir'in yerinde olmak da istemezdim. Ben olsam ligleri 1 Ağustos'ta başlatırım, ligler 10 Eylül'e kadar devam eder. 3 Hafta ara verilir. Sonra yeni sezonu başlatırdım.

"UEFA FİNALİNDE GALATASARAY'I STATTA DESTEKLEDİM"

Milli maç vardı Galatasaray'ın stadında. Bir anda binlerce Galatasaraylı taraftarın arasında kaldım. UEFA finalinde de Galatasaray'a stadyumdan destek verdim. Benim tüm takımlar ve taraftarlarıyla aram çok iyidir. Trabzonspor taraftarıyla da maç izledim. Bu işte yenmek de var yenilmek de.

Futbolsa bir enerji yüzünden aramın açık olduğu hiçbir insan olmadı. Çünkü bu bir eğlence. Esat ile futbol konusunda hayatımda bir defa bile tartışmadım. Derbiyi bile beraber izlemişliğimiz var. Birkaç maça beraber de gitmişizdir.

"FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK"

Fenerbahçe başkanlığıyapmak gibi bir düşüncem yok. Bu işte amatör kaldığın zaman işin zevkini dibine kadar yaşıyorsun.Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası'ndaki bütün maçlarına gittim. Orada o yöneticilerimizin taşıdığı yükü gördüm. Başarıya karşı aşırı derecede bağımlılığım var. Hayatımda hiç başarısız olmadım. Yani ara dönemlerde olabilir ama genel anlamda başarısız olmadım.

"KULÜP SATIN ALMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Yönetici olmak falan bunlar benim için kolay işler değil. Diğer işlerimi bırakmam lazım şu anda öyle bir vaktim yok. Spor kanalıyla ilgili de bir planım yok. Ancak şunu söyleyebilirim Avrupa'da bir kulüp almayı düşünüyorum.

"SÖZLEŞMESİ BİTİNCE MESUT ÖZİL İÇİN FENERBAHÇE FAVORİ OLACAK"

Fenerbahçe iyi bir dönem geçirmedi. Ben şunu getiririm falan diyemem. Çünkü ekonomik olarak durum iyi değil. Mesut Özil konusunda ne desem manşet oluyor. 1 yıllık sözleşmesi var. Sözleşmesi bittiği anda Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da elimden geleni yaparım. Arda Turan Türkiye'nin en kariyerli futbolcusu. Bundan sonra hiç futbola dönmese de efsane olarak kalacak.

'Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok' diyen Acun kulüp satın almak istiyor

"TEKNİK DİREKTÖR OLARAK AKLIMDA BİR İSİM VAR"

Benim teknik direktör konusunda bir fikrim var ama söylemem doğru olmaz. Fenerbahçe yönetimini zor durumda bırakmak istemem. Onlar doğru ismi bulacaklardır.

"ALEX'İ SURVIVOR'DA GÖRMEK İSTEMEM"

Alex'i Survivor'da görmeyi asla istemem. Her futbolcuyu bir buraya çağırmıyoruz. İlhan Mansız dediğiniz zaman o mücadeleyi gösterecek biri olduğunu anlıyorsunuz. Alex'in Türkçesi de zayıf. Ayrıca kendisi aile babası ve rahat bir isim buraya uygun biri değil.

Euroleague organizasyonu büyük saçmalık. Euroleague yönetimini istifaya davet ediyorum. Orada para işleri var da tam çözemedim.

"EMRE'NİN FUTBOLU BIRAKMASI TÜRK FUTBOLU İÇİN KAYIP"

Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakması Türk futbolu için büyük bir kayıp olacaktır. Fenerbahçe'nin teknik ekibinde kariyerini sürdüreceğini düşünüyorum.

Emre Belözoğlu, Arda Turan ve ben ayak tenisinde çok iyi bir takım oluruz. Bu üçlüye isteyen rakip gelebilir. Ben futbolcu seviyesinde değilim. Ama futbolcu olmayan seviyesinde de en iyisiyim.

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