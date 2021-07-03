Caner Erkin'den beklenmeyen Vitor Pereira çıkışı: Hocamı ilk ben karşılayacağım

Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki, Vitor Pererira'nın takımın başına getirilmesinin perde arkasını anlattı. Portekizli hocayla ilk döneminde tartışma yaşayan Caner Erkin konusunu da değerlendiren Baki, "Caner bana bu konuyu açtı. Dışarıya yansıyan kadar büyük bir problem olmadığını söyledi. Araları da iyiymiş. Caner de 'Hocamı ilk ben karşılayacağım' dedi" ifadelerini kullandı. Öte yandan Baki, Pereira'nın görüşmeler boyunca finansal konuları hiç gündeme getirmediğini belirtti.

Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen yeni hoca konusu Vitor Pereira'nın takımın başına getirilmesiyle sona erdi. Sarı-lacivertli kulübün basın sözcüsü Selahattin Baki, Vitor Pereira seçiminin bilinmeyenlerini anlattı.

Selehattin Baki'nin açıklamalarından satır başları:

"İTİBARSIZLAŞTIRILACAK BİRİ DEĞİL"

"Vitor Pereira sürecini anlatayım. Birkaç hoca adayıyla görüştük. Takip ettiğim kadarıyla yüzde 80'ini kimse tutturamadı. Bu bizim açımızdan iyi bir şey. Bizim için işler bu sene yürüyor. Kimseyi bulamadılar da Pereira getirdiler gibi hava yaratılmaya çalışılıyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Teknik direktör olarak itibarsızlaştırılacak biri değil. Son 5-6 yılda, hatta görüştüğümüz bazı hocalara bakınca en yüksek puan ortalamasını yakalayan, ciddi başarılar kazanmış, tepelere oynamış bir teknik adam.

"BAŞARININ UCUNDAN KIL PAYI DÖNDÜ"

Bu sene bizim için vakit kaybı diye bir şey söz konusu olamaz. Hemen tekeri döndürecek bir hoca aradık. Görüştüğümüz hoca adayına da takım analizini yaptırdık. Kim gelecektiyse dersine çalışmış, hazır olarak gelecekti. Daha önce Fenerbahçe ile başarının ucundan kıl payı dönmüş bana göre, enteresan bir sezondu tabii ona girmeye gerek yok.

"İÇİNDE KALMIŞLIK VAR"

Görüştüğümüz tüm hocalara teşekkür ediyorum. Bizim için çok sayıda maç seyretmek, analiz yapmak zorunda kalıyorlar. Burayı tanıyor, ülke ve medya dinamiklerini biliyor, buradaki baskıyı biliyor, taraftarla arası iyiydi. Hem duygusal hem tutkulu hem de içinde kalmışlık var. Takımla ilgili analizleri de vardı. Kendisi anlatır. Vitor Pereira'da karar kıldık.

"HATA YAPACAK LÜKSÜMÜZ YOKTU"

Transfer raporu sundu Pereira. Hem giden hem kalan herkesten haberi var. Topuk Yaylası'nda ilk idmanda takımın başında olacak. Birkaç kere gitgelli konuşma oldu. Onla konuştuk, başkalarıyla konuştuk. O süreçte maçlarımızı izledi, rapor sundu. Gitgelli bir dönem oldu. Bu saatten sonra hata yapacak lüksümüz yoktu. O nedenle çok gitgelli oldu, birkaç kere görüştük. 4 haftadır bu tempodayız başkanımızla beraber.

"HİÇ PARA PUL KONUŞMADI"

Diğerlerine göre daha az maliyetli demedim, adam hiç para pul konuşmadı. Buraya çok motive. Bizim aklımızdaki bütçeye uygun birçok aday vardı. Doğrusu Vitor Pereira'ydı. Finansal işler çok basit, yumuşak geçti, neredeyse hiç konuşulmadı. Eski tazminatı olay benim sorumluluğum dışında. Bilmiyorum.

"TARAFTARIMIZ KENETLENSİN"

Sportif direktörlükle ilgili sezona başlamadan evvel, nasıl olsa başkanımızla tekrar görüşme fırsatınız olur, orada başkanımız cevap verir. Başkanımızın ısrarla üzerinde durduğu ilk başta Samandıra'da huzurun başlayacağı, disiplinin oradan inşa edileceği, enerjinin oradan yayılacağı bir sezon olacak. Taraftarımız etrafımızda kenetlensinler bu sene. Daha önce de kenetlendiler, Allah razı olsun. Bu sene çok kritik. Hep beraber kenetlenerek şampiyon olmalıyız.

"HOCAMI İLK BEN KARŞILAYACAĞIM"

4-5 ay evvel laf lafı açtı, Caner bana bu konuyu açtı. Dışarıya yansıyan kadar büyük bir problem olmadığını söyledi. Hayata dair, Fenerbahçe'ye dair konuşunca bu konu açıldı. Vitor Pereira da gündemde yoktu o zaman. Araları da iyiymiş. Caner de 'Hocamı ilk ben karşılayacağım' dedi."