Fenerbahçe, Avrupa'da 233. kez sahne alacak

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında yarın Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 233. kez sahne alacak.

Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 232 karşılaşmada 86 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda fileleri 290 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 340 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle: