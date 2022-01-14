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Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2'nin ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.

Hazırlıklarını bu antrenmanla sonlandıran Fenerbahçe, akşam saatlerinde Antalya'ya hareket edecek.

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AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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