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Fenerbahçe, Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarına başladı
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 29 Aralık Çarşamba günü TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 29 Aralık Çarşamba günü TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirildi. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasına ilk 11'de başlayan futbolcular ise yenilenme idmanı yaptı.

Arka üst adale yapışma yerinde tendinit (tendon iltihabı) bulguları tespit edilen Luiz Gustavo, günü tedavi programlarıyla geçirdi. Sağ elinde kırık bulunan Serdar Aziz sahada bireysel antrenman yaptı. Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha'nın tedavilerine devam edilirken, Altay Bayındır ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Afjet Afyonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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