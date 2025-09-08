Felipe Loyola kimdir, Felipe Loyola Galatasaray'a mı geliyor?

Galatasaray'ın radarına giren Şilili yıldız Felipe Loyola'nın kontratında 15 milyon dolarlık serbest kalma maddesi bulunuyor. Ancak kulüp kaynakları, transfer görüşmelerinin olumlu ilerlediğini ve genç futbolcunun kısa süre içinde imza aşamasına gelebileceğini aktarıyor. Felipe Loyola kimdir?

GALATASARAY'DAN LOYOLA ATAĞI

Transfer döneminde orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, Şilili orta saha oyuncusu Felipe Loyola için girişimlerini hızlandırdı. Arjantin ekibi Independiente'de forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun, kısa süre içinde Sarı-Kırmızılı ekibe imza atabileceği ifade ediliyor.

TEKNİK DİREKTÖR VACCARI'NİN KAYGISI

Arjantin basınında yer alan haberlere göre Galatasaray ile Felipe Loyola arasındaki görüşmeler ileri boyuta taşındı. Ancak Independiente'nin teknik direktörü Julio Vaccari, Loyola'nın olası ayrılığına sıcak bakmıyor. Şilili orta saha, kısa zamanda takımın en kritik isimlerinden biri hâline gelmiş durumda.

SERBEST KALMA BEDELİ 15 MİLYON DOLAR

Loyola'nın sözleşmesinde 15 milyon dolarlık serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu madde, futbolcunun tek taraflı olarak kulüpten ayrılmasına imkân tanıyor. Galatasaray yönetimi ise transferi bu rakamın daha altında sonuçlandırmak için görüşmelerini sürdürüyor.

İLK MAÇINDA PARLADI

Ağustos 2024'te Huachipato'dan Independiente'ye katılan Loyola, transferinin hemen ardından sahaya çıkmıştı. Estudiantes de La Plata karşısında 2-0 kazanılan maçta ilk 11'de forma giyen oyuncu, etkili bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Şilili futbolcu, bugüne kadar Arjantin ekibinde 54 resmi karşılaşmada görev alırken 9 gol ve 6 asistlik katkı yaptı.

HAFİF SAKATLIK ENDİŞESİ

Son olarak Instituto maçında omzunu reklam panosuna çarpan Loyola, devre arasında oyuna devam edememişti. Yapılan kontrollerde oyuncunun sağ omzunda birinci derece akromiyoklaviküler burkulma tespit edildi. Hafif sayılan bu sakatlığın, transfer görüşmelerini olumsuz etkilemeyeceği tahmin ediliyor.

FELIPE LOYOLA KİMDİR?

• Tam adı: Felipe Ignacio Loyola Olea

• Doğum tarihi: 9 Kasım 2000

• Doğum yeri: Santiago, Şili

• Boyu: Yaklaşık 1,78 m

• Uyruk: Şilili (aynı zamanda İspanyol vatandaşlığı da mevcut)

• Mevki: Orta saha (esas olarak merkez orta saha; gerektiğinde savunma orta saha ve sağ bekte de görev alabiliyor)

• Mevcut kulüp: Arjantin'in Independiente takımı

• Sözleşme süresi: Haziran 2028'e kadar geçerli

Kulüp Kariyeri

• Colo-Colo Altyapısı (2008–2019): Futbola Colo-Colo altyapısında başladı.

• Fernández Vial (2020–2022): Profesyonel olarak çıkış yaptı, burada düzenli forma giyerek adını duyurdu.

• Huachipato (2023): Takıma katıldıktan sonra Şili Ligi şampiyonluğu yaşadı.

• Independiente (2024–…): Ağustos 2024'te transfer oldu ve kısa sürede ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline geldi.

Milli Takım Kariyeri

• Şili U23: 2023 Pan Amerikan Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.

• Şili A Milli Takımı: 2023'ten itibaren milli formayı giymeye başladı. Dünya Kupası elemeleri dahil birçok maçta görev aldı.

İstatistikler ve Değer

• Independiente formasıyla: 50'den fazla resmi maça çıkıp gollük ve asist katkısı yaptı.

• Milli takım: 10'dan fazla maçta oynadı.

• Piyasa değeri: Yaklaşık 9 milyon Euro civarında.