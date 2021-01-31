Feke'de karla kaplı yolların açılması için çalışma başlatıldı
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Feke'de karla kaplı yolların açılması için çalışma başlatıldı

31.01.2021 17:58 | Son Güncelleme: 31.01.2021 18:02
Feke'de karla kaplı yolların açılması için çalışma başlatıldı

ADANA'nın Feke ilçesinde yoğun kar nedeniyle kapanan yolları açmak için belediye ekipleri çalışma başlattı.

ADANA'nın Feke ilçesinde yoğun kar nedeniyle kapanan yolları açmak için belediye ekipleri çalışma başlattı.

Kentte 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle yüksek rakımlı Feke ilçesindeki pek çok kırsal mahalleye uzanan yollar ulaşıma kapandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Bazı bölgelerde bir metreyi aşan karı temizlemek için ekipler iş makineleriyle çalışma başlattı. 


Feke'de karla kaplı yolların açılması için çalışma başlatıldı
Feke'de karla kaplı yolların açılması için çalışma başlatıldı
Feke'de karla kaplı yolların açılması için çalışma başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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