Feke'de karla kaplı yolların açılması için çalışma başlatıldı

ADANA'nın Feke ilçesinde yoğun kar nedeniyle kapanan yolları açmak için belediye ekipleri çalışma başlattı.

Kentte 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle yüksek rakımlı Feke ilçesindeki pek çok kırsal mahalleye uzanan yollar ulaşıma kapandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Bazı bölgelerde bir metreyi aşan karı temizlemek için ekipler iş makineleriyle çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı