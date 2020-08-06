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Fed/Kaplan: İşsizlik yardımları ekonomiyi olumlu etkiledi

ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Başkanı Robert Kaplan, Covid-19 pandemisi kaynaklı kriz sürecinde yapılan işsizlik yardımlarının ekonomiye olumlu etkilerinin olduğunu söyledi.

Fed/Kaplan: İşsizlik yardımları ekonomiyi olumlu etkiledi
06.08.2020 11:16 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:20

ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Başkanı Robert Kaplan, Covid-19 pandemisi kaynaklı kriz sürecinde yapılan işsizlik yardımlarının ekonomiye olumlu etkilerinin olduğunu söyledi.

Kaplan CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Vakaların yeniden artması ile ilgili sorun

beklediğimiz toparlanmayı ya yavaşlattı ya da durmasına neden oldu" dedi ve ekledi: "Ekonominin işsizlik yardımının sürdürülmesine ihtiyacı var. İşsizlik yardımı, aynı formatta olmasa da devam etmesi lazım."Kaplan, işsiz kalan ABD'lilerin, eyalet ve yerel yönetimler krizi aşmak için daha fazla yardıma ihtiyaç duyacaklarının altını çizdi.

ABD'de haftalık 600 dolar olan işsizlik yardımının son tarihi bitmeden önce bir anlaşmaya varamadılar. ABD'de bir yardım paketi üzerinde de görüşmeler devam ediyor.


Kaynak: DHA

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