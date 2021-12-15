Fed, faiz oranını değiştirmedi, varlık alımlarını azaltma hızını artırdı: (2)

ABD Merkez Bankası ( Fed ), enflasyon tahminlerini yükseltirken, 2022'de 3 faiz artışı öngördü.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantısı'nın ardından Fed'den yapılan açıklamada, bankanın bu zorlu zamanda ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini desteklemeye kararlı olduğu vurgulandı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılarda kaydedilen ilerleme ve güçlü politika desteğiyle ekonomik faaliyet ile istihdam göstergelerinin güçlenmeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, istihdam kazanımlarının son aylarda güçlendiği ve işsizlik oranının önemli ölçüde azaldığı belirtildi.

"Ekonomik görünüme yönelik riskler devam ediyor"

Enflasyonun "geçici" olacağı değerlendirmesinin kaldırıldığı açıklamada, "Salgın ve ekonominin yeniden normalleşmesiyle ilgili arz ve talep dengesizlikleri, yüksek enflasyon seviyelerine katkıda bulunmaya devam etti." değerlendirmesinde bulunuldu.

Koşulların ekonomiyi desteklemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, ekonominin seyrinin Kovid-19'un gidişatına bağlı olmaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Aşılamadaki ilerlemenin ve tedarik darboğazlarının hafiflemesinin, ekonomik faaliyet ve istihdamda devam eden kazanımların yanı sıra enflasyondaki düşüşü desteklemesi bekleniyor. Virüsün yeni varyantları da dahil olmak üzere ekonomik görünüme yönelik riskler devam ediyor." ifadesi yer aldı.

Ekonomik görünüme göre alımların hızının ayarlanabileceği yinelendi

Komitenin varlık alımlarının hızındaki benzer indirimlerin her ay uygulanmasının uygun olacağı görüşünde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ancak ekonomik görünümdeki değişikliklerin gerektirmesi halinde alımların hızını ayarlamaya hazır oldukları yinelendi.

Açıklamada, bankanın tahvil alımlarının, piyasa işleyişini ve destekleyici finansal koşulları desteklemeye devam edeceği ve böylece hane halkları ile işletmelere kredi akışının destekleneceği aktarıldı.

Komitenin, uygun para politikası duruşunu değerlendirirken; gelen verilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edeceği vurgulanan açıklamada, hedeflere ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağı yinelendi.

Gelecek yıl 3 faiz artışı öngörülüyor

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, enflasyon tahminlerini artırırken 2022 ve 2023'te 3'er kez faiz artışı öngördü.

Fed'in tahminlerine göre, fonlama oranına ilişkin medyan beklenti 2021 için yüzde 0,1 olarak bırakılırken; 2022 için yüzde 0,3'ten yüzde 0,9'a, 2023 için yüzde 1'den yüzde 1,6'ya ve 2024 için yüzde 1,8'den yüzde 2,1'e yükseltildi.

Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5 olarak bırakıldı.

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini, yüzde 5,9'dan yüzde 5,5'e düşürülürken; ülke ekonomisinin 2022'ye ilişkin büyüme tahmini yüzde 3,8'den yüzde 4'e çıkarıldı. Ülke ekonomisinin 2023 yılı büyüme tahmini ise yüzde 2,5'ten yüzde 2,2'ye düşürülürken, 2024 yılı beklentisi yüzde 2'de tutuldu. ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisi ise yüzde 1,8 olarak belirlendi.

Enflasyon tahmini artırıldı

Bu yıla ilişkin enflasyon tahmini de yüzde 4,2'den yüzde 5,3'e yükseldi. Enflasyon tahminleri 2022 için yüzde 2,2'den yüzde 2,6'ya ve 2023 için yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e çıkarılırken, 2024 için yüzde 2,1'de bırakıldı.

İşsizlik oranına ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, daha önce ülkede bu yıl yüzde 4,8 öngörülen işsizlik oranı, yüzde 4,3 olarak güncellendi.

Ülkedeki işsizlik oranına ilişkin tahminler 2022 için yüzde 3,8'den yüzde 3,5'e çekilirken, 2023 ve 2024 yılları için yüzde 3,5 oldu.

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#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz? — Haberler (@Haberler) December 13, 2021

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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