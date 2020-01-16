Fed / Bej Kitap: Ek gümrük vergileri bazı sektörleri olumsuz etkilemeye devam ediyor

16.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:41

ABD Merkez Bankası (Fed), ABD ve Çin anlaşmasıyla oluşan ticari iyimserliğe rağmen, tarifelerin devamıyla oluşan ticari belirsizliğin bazı sektörlerde etkili olmaya devam ettiği uyarısını yaptı.

Fed'in ekonomiye ilişkin yayınladığı "Bej Kitap" raporunda, ABD ekonomisinde 2019'un son haftalarında görülen zayıf seyre rağmen, güçlü Noel satışları sonrası 2020'ye "olumlu" bir görünümle başladığını açıkladı.

Bunun yanında, ABD ve Çin arasında imzalanan ticaret anlaşmasıyla iki ülke arasındaki çatışmanın sonlanmasına rağmen, anlaşmanın ikinci aşamasına kadar uygulanacak olan tarifelerin, "ekonominin belirli alanlarında" etkili olmaya devam ettiği, fakat "yakın dönemde görünümün ülke genelinde olumlu seyrettiği" vurgulandı.Fed raporunda, iş güveninin arttığına ve bankalarda kredi hacimlerinin istikrarlı olarak büyüdüğüne dikkat çekilirken, konut inşaatlarının ve araç satışlarının yükseldiği belirtildi.Bunun yanında ticari belirsizlikler sebebiyle imalat sektöründeki zayıf seyrin devam ettiğine işaret eden rapora göre, bazı imalatçılar ürünlerinde fiyat düşüşü olduğunu savunuyor.Enflasyon baskılarının hafif kalmaya devam ettiği belirtilen raporda, "Bazı bölgeler, perakende satış fiyatlarında hafif hızlı bir artış olduğunu bildirdi" denildi.

Kaynak: DHA