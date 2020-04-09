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Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Koronavirüs, Fed, Ekonomi

Fed 2.3 trilyon dolarlık destek programını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Covid-19 pandemisine karşı ekonomiyi desteklemek üzere hazırladığı toplam 2.3 trilyon dolarlık paketin ayrıntılarını açıkladı.

09.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:22
Fed 2.3 trilyon dolarlık destek programını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Covid-19 pandemisine karşı ekonomiyi desteklemek üzere hazırladığı toplam 2.3 trilyon dolarlık paketin ayrıntılarını açıkladı. 

Fed Başkanı Jerome Powell, Perşembe günü dağıtılan açıklamada, "Ülkemizin önceliği, özellikle bu salgından etkilenip hasta olanlara yardım etmek ve virüsün daha fazla yayılmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını desteklemektir" dedi.

Fed'in ayrıntılı olarak hazırladığı paket, Küçük İşletmeler Yönetimi'nin yürüttüğü Ücretleri Koruma Programı'nın finanse edilmesini de içeriyor.

Powell açıklamasında, "Destek paketi çerçevsinde, Fed'in öncelikli rolü de, bu sıkıntılı ekonomik ortamda, olanaklı olduğu ölçüde rahatlama ve istikrar sağlamak olacak. Bu amaçla yürüteceğimiz çalışmalarla, olası toparlanmanın olabildiğince enerjik olmasını sağlamaya çalışacağız" diye ekledi.


Kaynak: DHA

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