Fatsa'da Kırsalda Karla Mücadele

Fatsa Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kar yağışının etkili olduğu mahallelerde karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Birinci Bölge Şefliğinin sorumluluk bölgesi olan Elekçi havzasında yolların yüzde 90'ının kapandığı, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü İkinci Bölge Şefliğinin sorumluluk bölgesi olan Bolaman havzasının da tamamının kapandığı bildirildi.

Ekipler kapanan yolların bir an önce açılması için seferber oldu. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Birinci Bölge Şefliği 1 greyder, 3 Beko Loder ve 1 ekskavatör ile Kırsal Hizmetler Müdürlüğü İkinci Bölge Şefliği ise 2 greyder, 4 Beko Loder ile karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

İlçeye bağlı Oluklu Mahallesi'nde ev yangınına giderken batan Ordu Büyükşehir Belediyesine ait bir itfaiye aracı Fatsa Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Birinci Bölge Şefliği ekipleri tarafından 4 saatlik bir çalışma ile kurtarıldı.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe akşama kadar kırsal mahallelerde ana yolların tamamında ulaşımın sağlanacağını belirterek, "Karın yağdığı ilk andan itibaren gecenin ilerleyen saatinde yoğun kar yağışı altında karla mücadele ekibimiz çalışmalarını sürdürdü. Çok aciliyeti yoksa ara yollara hemen müdahale etmiyoruz. Acil hasta olan mahallelere hemen ekip gönderiyoruz. Bu anlamda muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA