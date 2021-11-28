Fatih Terim'in Galatasaray'da tutamadığı Taffarel, dünya devi Liverpool'un hocası oldu

Fatih Terim'in kalması için ikna edemediği Taffarel'in yeni adresi Liverpool oldu. Taffarel, Brezilya Milli Takımı'nda çalıştırdığı Alisson'un Liverpool'da da hocası oldu.

"ALİSSON'LA ÇALIŞACAK"

Menajer Bayram Dağdeviren sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Liverpool teknik ekibi büyük bir transfere imza attı. Taffarel bundan sonra Liverpool teknik ekibinde görev alacak. Brezilya Milli Takımı'nın yanında Liverpool'da da Allison'nun hocalığını yapacak" ifadelerini kullandı.

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