Fatih Terim için çarpıcı iddia: Devre arası transfer yapılmasaydı görevini bırakacaktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer döneminin henüz başında istediği transferleri basın toplantısında tek tek açıklamış ve topu yönetime atmıştı. Haber Global'de yayınlanan Kontra programının yorumcularından Uğur Karakullukçu, o dönemlerde Fatih Terim'in istediği futbolcular alınmadığı takdirde görevi bırakacağını Galatasaray yönetimine söylediğini belirtti.

"İRFAN CAN'I İSTİYORUZ"

Transferle ilgili gelen soru üzerine Terim, "İrfan Can'ı istiyoruz. İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz. Önemli, genç ama tecrübeli, yetenekli bir oyuncu. Sayın Başkanımız ve Abdurrahim bey, Göksel Başkan ile görüştü ama henüz kolay alınacak bir sonuç değil. Daha resmi görüşmeler devam edebilir. Bunlar gayet doğaldır. Konuşulur, olur olmaz ama daha resmi, daha ciddi şeyler yapmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

AYRICA VİSCA, ONYEKURU VE MOSTAFA'YI İSTEDİ

Terim, ayrıca maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Medipol Başakşehir'den Edin Visca'yı ve Monaco'da oynayan eski futbolcuları Henry Onyekuru'yu da istediğini ayrıca da Mostafa Mohamed'in ismini yönetime verdiğini belirtmişti.

O DİYALOĞLU AÇIKLADI

O süreçte Terim ile yönetim arasında yaşanan diyaloğu Haber Global'de yayınlanan Kontra programında yorumcu Uğur Karakullukçu açıkladı.

"TERİM'İN BAZI TALEPLERİ OLDU"

Karakullukçu şunları söyledi, "Fatih Terim'in sezonun ilk yarısındaki başarısı sayesinde Mustafa Cengiz yeniden başkan adaylığına hazırlanmaya başladı. Bu başarı üzerine de Fatih Terim'in yönetimden bazı haklı talepleri oldu. Bu talepleri dile getirirken yüzde 99 Fatih hocanın yanında olduğumu söylemiştim. Ama hoca düşünce olarak haklıydı."

"TEK TEK İSİMLERİ VERDİ"

"Sezon başında bu takıma zaten katkı yapılmamıştı. Takviye yapılması gerekiyordu. Hoca mevkii isimlerini de verdi. Oyuncu isimlerini de verdi. Oyuncu da gelmek istiyor demesi dışında bence Fatih Terim'in başka hiçbir hata yok. Sonuç olarak hoca taleplerini net olarak ortaya koydu."

"TRANSFER YAPMAZSANIZ BIRAKACAĞIM"

"Sonra yönetime gelip dedi ki, 'Siz bu oyuncuları almazsanız ben bırakacağım.' Bunu da söyleyeyim. Fatih Hoca konuştuktan sonra yönetim tarafından bazı mırın kırınlar gelmişti. O da bunun üzerine 'Transfer yapmazsanız ben bırakacağım" dedi.

'"MAYIS'TA SÖZÜM BİTİYOR"

Terim o dönem, "Yönetimle bir görüşmem olmadı. Malumu ilan ettim. Herkes konuşurken, ben de açıkladım. Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim" cevabını vermişti.