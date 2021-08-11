St. Johnstone-Galatasaray maçına doğru

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İskoçya ekibi St. Johnstone ile yarın yapacakları UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında cezalı Fernando Muslera'nın yerine kalede İsmail Çipe'ye görev vereceğini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İskoçya ekibi St. Johnstone ile yarın yapacakları UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında cezalı Fernando Muslera'nın yerine kalede İsmail Çipe'ye görev vereceğini söyledi.

Fatih Terim, McDiarmid Park'ta düzenlenen basın toplantısına Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt ile katıldı.

Terim, Muslera'nın yerine kalede kimin oynayacağı sorusuna, "İsmail Çipe ." yanıtını verdi.

Deneyimli teknik adam, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun kadroda olmadığının hatırlatılması üzerine ise, "Her maçtan sonra devamlı Falcao'yu soruyorsunuz, ben de sabırla cevap veriyorum. Alınmadığı zaman muhakkak bir sebep var. Sebep demeyelim de teknik bir karar diyelim. Bu daha doğru olur." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, St. Johnstone'un İstanbul'da ortaya koyduğu dirençli futbolun kendisini şaşırtmadığını aktararak, "Rakibimiz temaslı oynayan bir takım. İkinci yarının başındaki kırmızı kart tabii ki oyunun şeklini değiştirdi ama maç öncesi düşüncelerimde rakiple ilgili yanılmadığımı gördüm. Rakibimiz çok mücadele eden, birebir oyunu çok iyi oynayan ve de bir şeyleri kabul etmeyen bir takım. Burada da maçın çok değişik geçeceğini düşünmüyorum. İlk maçta benim için sürpriz olacak bir şey olmadı. Sadece ikinci yarının başı kalecimizi, kaptanımızı kaybetmemiz ve 10 kişi kalmamız bizim için önemli bir dezavantaj oldu. Böyle maçların anahtarı ilk 10-15 dakikadır. Biz de bu dakikalar içerisinde 2-3 net pozisyon bulduk, bunları kullanmadık. Kullansaydık, buraya daha farklı şekilde gelebilirdik." şeklinde konuştu.

Terim, "Yarın maçta nasıl bir atmosfer bekliyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Enteresan bir başlangıç yaptık. Dolu oynayacağımızı görüyorum. Bayraklar hazırlanmış, koltuklara konmuş. Bir tek biz dolu oynayamıyoruz, inşallah bir gün biz de dolu oynarız. Lehimize olacak bazı şeyler bizde yok. Rakibimiz ilk defa dolu oynayacak, lig maçaları dolu değildi. Atmosferin çok hareketli olacağı kesin. İskoçya, İngiltere, İrlanda... Buralarda çok maç oynadık. Ateşli bir taraftar topluluğu olacağını biliyorum. Buna da alışkınız. Futbol adına güzel bir gün geçirmeyi diliyorum. Bunlar bizi hiçbir zaman korkutmuyor. Futbolun içinde olan güzel şeyler. Umarım tribündeki bu güzellikler sahaya da yansır. Burada en önemli değişiklik, aşağı yukarı 20 derece sıcaklık farkıylla buradayız. Kabanla burada oturuyorum. Yağmur yağıyor ve biz 40 derecelerden geldik. Bir insanı şaşırtabilecek derecede farklılık var. Böyle değişiklerde insanın vücudu da şaşırır. Hiç kolay olmayacak. Burada baya üşüyoruz. Yağmur, serinlik iyidir ama iklim farklılığı inşallah bizi çok fazla etkilemez."

Van Aanholt: "Turu geçmek istiyoruz"

Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt, St. Johnstone karşısında iyi bir oyunla turu geçmek istediklerini dile getirdi.

Van Aanholt, maça çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Takıma iyi uyum sağladığımı düşünüyorum. Fizik olarak da iyi durumdayım. Yarınki maça hazırım ve dört gözle bekliyorum. İlk maça göre farklı olacak. Nasıl oynadıklarını biliyoruz. Biz kendi oyunumuzu oynayıp, turu geçmek istiyoruz. Mücadele gücü yüksek bir rakibe karşı oynayacağız. Zor bir maç olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever