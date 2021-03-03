Fatih Terim, 2-1 kaybettikleri Ankaragücü maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır'a büyük tepki gösterdi
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Fatih Terim, 2-1 kaybettikleri Ankaragücü maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır'a büyük tepki gösterdi

03.03.2021 22:11 | Son Güncelleme: 03.03.2021 22:24

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ankaragücü'ne 2-1 yenildikleri maçın sonrasında konuştu. Terim, maçın VAR hakemi Cüneyt Çakır'a büyük tepki gösterirken, "Bu nereden geliyor? Kendisi de VAR'da duruyor" dedi. Ayrıca, kendilerine tuzak kurulduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Tuzak için uyarıyordum, tuzağa düştük" ifadelerini kullandı.

VAR'daki Cüneyt Çakır'a tepki gösteren Terim, "Oyuna iyi başladık, ilk 5 dakikada öne geçebilirdik. Oyunun kontrolü bizdeydi, pozisyon bulduk ama atamadık. Öne geçmek gidişatı değişir ve o oyun işimize gelir. Devreye 1-0 girmek hoş olmadı. Geçen sene Beşiktaş maçında Vida'nın elinden seken topu Cüneyt Çakır öyle bir anlattı ki, az daha özür dileyecektik. Bu nereden geliyor? Kendisi de VAR'da duruyor." dedi.

Çakır'ın VAR hakemi olmasının da yanlış olduğunu belirten deneyimli hoca, "Pandemide bir tuhaf olduk. 'Ah' diyene faul. İki gün önce Cüneyt Çakır VAR'daydı, apar topar buraya geldi. Anlamıyorum, burada bir skandal var. Çağırma, müdahale etme yok. Mustafa Muhammed'in kırmızı kart çok yazık. Resmen rakip kafasıyla dirseğine gidiyor, attırmak için." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, 2-1 kaybettikleri Ankaragücü maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır'a büyük tepki gösterdi

"VAR'A GELMEZ; ABİSİNİ ÇAĞIRAMAZ KORKUDAN"

Kendilerine tuzak kurulduğunu söyleyen Terim, "Tuzak için uyarıyordum, tuzağa düştük. İyi oyunumuz kimseyi ilgilendirmez, sen 57. dakikada beni 10 kişi bırakamazsın! Hangisi kırmızı? Neredesin VAR? Cüneyt Çakır, VAR'a gelmez, abisini çağıramaz korkudan. Cüneyt Çakır müdahale etmez. İnancımız, yüreğimiz herkese, her şeye yeter. Luyindama'nın yaptığı kırmızı karttı! Ama değilmiş, özür dileyeceğim şimdi. Beşiktaş maçında Vida'nın pozisyonu..." diye konuştu.

Tribünde taraftarların olduğunu kaydeden tecrübeli hoca, "Biz yine seyirciyle oynadık. Galatasaray maçları böyle oluyor. Temsilciye devrede sorduk, sahaya çıkmasak ne olur? Bir kural var mı, tribünler boşaltılır mı ama bir kural yok" şeklinde mesaj yolladı.

"MAÇ 6 DAKİKA MI UZAMALIYDI?"

Maçın gereğinden az uzadığını da söyleyen Fatih Terim, "Maç 6 dakika mı uzamalıydı? Mustafa Muhammed 3 dakikada atıldı. Dördüncü hakeme 'Sakın kaleciye sarı vermeyin, bize ayıp olur' dedim. Ceza almamaya özen göstererek isim isim anlatacağım. Biz de insanız" açıklamasını yaptı.

Cüneyt Çakır'ın sürekli görevlendirilmesine tepki gösteren Terim, "Ömer Bayram'ın pozisyonu faul değilse.. Bu hakem bir daha düdük çalmamalı. Biz bunları çok gördük, hep kazanmayacağız ama her hafta öndesiniz ya! Bir camia düşünün, kimseye yaranamıyor. Cüneyt Çakır devamlı VAR hakemi midir? İki gün evvel yapmadı mı? Türkiye'de hakem mi kalmadı? Bu maçın önemi ne? Biz bunları çok yaşadık. Allah'a şükür hepsinden altından da kalktık bugüne kadar. Yarış devam ediyor. TFF ve kurullarıyla ilgili duygularımı biliyorsunuz zaten. Bir daha aktarmama gerek yok." dedi.

Fatih Terim, 2-1 kaybettikleri Ankaragücü maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır'a büyük tepki gösterdi
Haber Yorumları (13)
HHH: yardim olmayica aglama
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ARİF GSLİ: Hakem hatasının arkasına düşecek kadar aciz, hakkımızı arayacak kadarda asiliz.
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YORUMSUZ: Sezon sonu olur da Kazayla şampiyon olursak beşiktaşı gör sen fb yi gör sen medayyaı ayağa kaldıracak.
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