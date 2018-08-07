Fatih Tekke, Eski Takımı Gaziantepspor'dan 100 Adet Kombine Aldı

adam gıbı adamdır TEKKE. . Ankaragucunden de 1 mılyon tl alacagını almamıştı. kulup batakta dıye. KRAL
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İstanbulspor teknik direktörü Fatih Tekke, Gaziantepspor'a destek için 100 adet kombine alarak eski takımına destek oldu.
Gaziantepspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gaziantepspor'umuzun bir başka eski futbolcusu Fatih Tekke'de 100 kombine alarak destek oldu.. Eski futbolcularımızdan gelen destek bizleri gururlandırırken eski futbolcumuz Fatih Tekke'ye teşekkür ediyoruz..."