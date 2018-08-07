Fatih Tekke, Eski Takımı Gaziantepspor'dan 100 Adet Kombine Aldı

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, eski takımı Gaziantepspor'a destek amacıyla 100 adet kombine aldı.

İstanbulspor teknik direktörü Fatih Tekke, Gaziantepspor'a destek için 100 adet kombine alarak eski takımına destek oldu.

Gaziantepspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantepspor'umuzun bir başka eski futbolcusu Fatih Tekke'de 100 kombine alarak destek oldu.. Eski futbolcularımızdan gelen destek bizleri gururlandırırken eski futbolcumuz Fatih Tekke'ye teşekkür ediyoruz..."

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YORUMLAR (9)

  • ZISINA:
    adam gıbı adamdır TEKKE. . Ankaragucunden de 1 mılyon tl alacagını almamıştı. kulup batakta dıye. KRAL
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  • MEHMET ÇALIK TOZBEY:
    Vay be Gaziantepspor seni bu hallere düşürenlere yazıklar olsun. . . Kendi reklamlarını senin üzerine yapıp kazançlarına kazanç katan kızıl kardeşler eserinizle gurur duyun emiNe ettiniz siz bu Güzide Takıma!
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  • NİZİPLİ:
    Helal olsun Antep'te o kadar zengin insan var bir kuruş vermiyorlar ama yemeye gelince en bastalar Fatih tekke yi tebrik ediyorum
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  • KÜTÜBANE SORUMLUSU:
    VAY ANANGSINA SAYIN SEYİRCİLER 100 KOMBİNE BİLET TAMAM ARTIK GAZİANTEPE GELDİĞİNDE BURYANI İÇERSİN KEBABIĞIN YERSİN OLDU OLACAK BU BURYANCILAR SENİ FAHRİ HEMŞEHRİ İLAN ETSİNLER YANİİİİ
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