Fatih'te kontrolden çıkarak devrilen otomobil seyir halindeki minibüse çarptı - Haberler
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Fatih'te kontrolden çıkarak devrilen otomobil seyir halindeki minibüse çarptı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel
Fatih'te kontrolden çıkarak devrilen otomobil seyir halindeki minibüse çarptı

Fatih'te devrildikten sonra diğer şeritte ilerleyen minibüse çarpan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te devrildikten sonra diğer şeritte ilerleyen minibüse çarpan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Topkapı Alt Geçidi'nden Cevizlibağ istikametine giden Ömer Ç'nin kullandığı 35 TN 110 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra devrildi. Savrulan araç, sol şeritte ilerleyen Anıl I. yönetimindeki 34 EC 6609 plakalı minibüse çarparak durabildi.

Aracında sıkışan Ömer Ç, diğer sürücülerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle bir süre durma noktasına gelen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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