Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Fatih Karagümrük - Galatasaray hangi kanalda? Canlı İzle

18 Aralık'ta oynanacak olan, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Fatih Karagümrük - Galatasaray hangi kanalda? Canlı İzle...

18 Aralık'ta oynanacak olan, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Fatih Karagümrük - Galatasaray hangi kanalda? Canlı İzle... İşte detaylar

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Fatih Karagümrük ve Galatasaray 18.12.2020 Cuma günü Spor Toto Süper Lig karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bein Sports 1 canlı yayınlıyor.

Fatih Karagümrük Galatasaray Hangi Tarihte?

Fatih Karagümrük Galatasaray Futbol karşılaşması tarihi 18.12.2020

Fatih Karagümrük Galatasaray Hangi Kanalda?

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını Bein Sports 1 canlı olarak yayınlayacak

Fatih Karagümrük Galatasaray Maçı Hangi Gün?

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı Cuma günü oynanacak

Fatih Karagümrük Galatasaray Saat Kaçta?

Fatih Karagümrük - Galatasaray Maçın başlama saati 19:00

Karagümrük-Galatasaray

> Süper Lig 2020/2021 Sezonu 13. Hafta mücadelesinde, 17 puan 5 averaj ile 9. sırada yer alan Karagümrük, 23 puan 12 averaj ile 2. sırada yer alan Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.

> 7,500 kişi kapasiteli Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Karagümrük-Galatasaray maçının eksikler listesi:

Karagümrük'te Erik Sabo, Badou Ndiaye cezaları, Galatasaray'da ise Kerem Aktürkoğlu sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Karagümrük-Galatasaray arasındaki son maçların dikkat çeken istatistikleri:

4 maç 4-6 gol aralığında tamamlandı.

5 maçta karşılıklı gol olurken, 5 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

3 maç 2,5 gol altında, 7 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

Karagümrük 10 gol atarken, Galatasaray 19 golle karşılık verdi.

Karagümrük 2, Galatasaray 6 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.