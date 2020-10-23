Fas'ta günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 4 bini geçti
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Fas'ta günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 4 bini geçti

23.10.2020 00:01 | Son Güncelleme: 23.10.2020 00:04
Fas'ta günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 4 bini geçti

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı ilk kez 4 bini aştı.

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı ilk kez 4 bini aştı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 53 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 151 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 3 bin 132'ye, vaka sayısının da 186 bin 731'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 847 artarak 154 bin 481'e ulaştı.

Fas'ta Kovid-19'un ilk görüldüğü mart ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmiş oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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