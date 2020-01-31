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Faruk Süren: Arda Turan transferinde, camianın benimseyip benimsemediğine bakmak lazım

Galatasaray eski başkanı Faruk Süren, sarı-kırmızılı takımdaki son gelişmeleri değerlendirdi. Mustafa Cengiz'in Fatih Terim hakkında basın önünde konuşmasını eleştirirken Arda Turan ve Falcao hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

31.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:36
Faruk Süren: Arda Turan transferinde, camianın benimseyip benimsemediğine bakmak lazım

Kulübü'nün efsane başkanı , CNN TÜRK'te Uğur Önver'in sorularını yanıtladı. Faruk Süren, sarı kırmızılı takımda yaşanan krizi hakkında konuştu.

Arda Turan konusunda başkan Mustafa Cengiz ve 'in medya önündeki tartışmasının şık olmadığını belirten Süren, "Arda Turan gençlik hataları yapmıştır ama ben bunlara bakmıyorum. Eski Galatasaraylıdır bizden yetişmiştir. Medya önünde Mustafa Cengiz'in Fatih Terim hakkında konuşmasını yadırgadım. Şık değildi, fikir ayrılığı varsa içeride tartışılır. Bu transferde camiaya bakmak lazım. Benimsiyor mu benimsemiyor mu diye. Çok fazla ayrıntıya giremiyorum çünkü işin içinde değildim. Tahminim Arda'ya sıcak bakılmıyor" dedi.

"FALCAO TRANSFERİ MEDYATİK OLDU"

Falcao transferi hakkında açıklamalarda bulunan Süren, "Yeni transferler iyi. Emre Akbaba'yı Allah nazardan saklasın, çok iyi döndü. Falcao transferini seyirci yaptı. Bizim seyircimizin arzusu üzerine geldi. Falcao kötü oyuncu değil, dünya yıldızlarından bir tanesi, belli yani... Ama Galatasaray'ın böyle bir transfere ihtiyacı var mıydı tartışılır. Her yer tamam da orası mı eksik? Bu transfer biraz medyatik oldu. Kulübün daha önemli sorunları vardı. Örnek vereyim Trabzonspor'un transferi Sörloth gibi oyuncular alınabilirdi. Falcao çok iyi oyuncu ama Şampiyonlar Ligi'nde yoktu. Ben bunları tartarım. Sakatlık şanssızlıktır ama hocamıza birlikte daha efektif bir takım kurulabilirdi" ifadeleri kullanıldı.


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: Faruk Süren: Arda Turan transferinde, camianın benimseyip benimsemediğine bakmak lazım
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HABER YORUMLARI (4)

  • ERDAL:
    mustafa cengizde öğrendi bu işleri imparator terim. . bu kulübe faruk süren yada haluk ulusoy başkan olmalıdır
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  • MAALESEF:
    el öptürüp medya yoluyla tepeden inme getirmeye çalışmış yoksa transfer aşamaları belliymiş baktı transfer aşamalarını geçemeyecek çünkü o aşamalarda form durumu birsürü ayrıntıları geçemeyecek bu yolu tercih eden kendini herkesden tüm galatasaray camiasından büyük sanan sadece 20 yıldır uefa kupası kaymağı yiyen sözde imparatorun marifeti maalesef
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  • YİNEMİ ARDA:
    Allah tan arda var da gündemi ve medyayı meşgul ediyor genç ve toy futbolcularda işlerine bakıp top oynuyor. . ya olmasaydı naapardık yeni yetenekler; spor yorumcularının köşelerine, gazetelerin sürmanşetlerine meze olurlardı genç oyuncuların ayarları bozulurdu. . . ne oldum delisi olurlardı. . . prim reklam vs atla zıpla hopla arda gibi olurlardı.
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