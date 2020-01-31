Faruk Süren: Arda Turan transferinde, camianın benimseyip benimsemediğine bakmak lazım
Galatasaray eski başkanı Faruk Süren, sarı-kırmızılı takımdaki son gelişmeleri değerlendirdi. Mustafa Cengiz'in Fatih Terim hakkında basın önünde konuşmasını eleştirirken Arda Turan ve Falcao hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.
Galatasaray Kulübü'nün efsane başkanı Faruk Süren, CNN TÜRK'te Uğur Önver'in sorularını yanıtladı. Faruk Süren, sarı kırmızılı takımda yaşanan Arda Turan krizi hakkında konuştu.
Arda Turan konusunda başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in medya önündeki tartışmasının şık olmadığını belirten Süren, "Arda Turan gençlik hataları yapmıştır ama ben bunlara bakmıyorum. Eski Galatasaraylıdır bizden yetişmiştir. Medya önünde Mustafa Cengiz'in Fatih Terim hakkında konuşmasını yadırgadım. Şık değildi, fikir ayrılığı varsa içeride tartışılır. Bu transferde camiaya bakmak lazım. Benimsiyor mu benimsemiyor mu diye. Çok fazla ayrıntıya giremiyorum çünkü işin içinde değildim. Tahminim Arda'ya sıcak bakılmıyor" dedi.
"FALCAO TRANSFERİ MEDYATİK OLDU"
Falcao transferi hakkında açıklamalarda bulunan Süren, "Yeni transferler iyi. Emre Akbaba'yı Allah nazardan saklasın, çok iyi döndü. Falcao transferini seyirci yaptı. Bizim seyircimizin arzusu üzerine geldi. Falcao kötü oyuncu değil, dünya yıldızlarından bir tanesi, belli yani... Ama Galatasaray'ın böyle bir transfere ihtiyacı var mıydı tartışılır. Her yer tamam da orası mı eksik? Bu transfer biraz medyatik oldu. Kulübün daha önemli sorunları vardı. Örnek vereyim Trabzonspor'un transferi Sörloth gibi oyuncular alınabilirdi. Falcao çok iyi oyuncu ama Şampiyonlar Ligi'nde yoktu. Ben bunları tartarım. Sakatlık şanssızlıktır ama hocamıza birlikte daha efektif bir takım kurulabilirdi" ifadeleri kullanıldı.
Haber Videosu: Faruk Süren: Arda Turan transferinde, camianın benimseyip benimsemediğine bakmak lazım
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mustafa cengizde öğrendi bu işleri imparator terim. . bu kulübe faruk süren yada haluk ulusoy başkan olmalıdırCevap Yaz Yayından Kaldır
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el öptürüp medya yoluyla tepeden inme getirmeye çalışmış yoksa transfer aşamaları belliymiş baktı transfer aşamalarını geçemeyecek çünkü o aşamalarda form durumu birsürü ayrıntıları geçemeyecek bu yolu tercih eden kendini herkesden tüm galatasaray camiasından büyük sanan sadece 20 yıldır uefa kupası kaymağı yiyen sözde imparatorun marifeti maalesefCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah tan arda var da gündemi ve medyayı meşgul ediyor genç ve toy futbolcularda işlerine bakıp top oynuyor. . ya olmasaydı naapardık yeni yetenekler; spor yorumcularının köşelerine, gazetelerin sürmanşetlerine meze olurlardı genç oyuncuların ayarları bozulurdu. . . ne oldum delisi olurlardı. . . prim reklam vs atla zıpla hopla arda gibi olurlardı.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Arkadaş şu ardanın haberini yapmayın artık ya vallahi bıktık.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır