Faruk Eczacıbaşı: Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nda hedefler bitmez

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, "Yeni bir kupanın arifesindeyiz. Bizde hedefler bitmez" dedi.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Cup finalinden galip ayrılarak kupayı müzesine götürmek istiyor. Almanya ekibi Allianz MTV Stuttgart ile 15 Mart Salı günü Burhan Felek Salonu'nda mücadele edecek Eczacıbaşı Dynavit, rövanş maçına ise 22 Mart Salı günü çıkacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor