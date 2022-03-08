Faruk Eczacıbaşı: Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nda hedefler bitmez
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, "Yeni bir kupanın arifesindeyiz.
Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, "Yeni bir kupanın arifesindeyiz. Bizde hedefler bitmez" dedi.
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Cup finalinden galip ayrılarak kupayı müzesine götürmek istiyor. Almanya ekibi Allianz MTV Stuttgart ile 15 Mart Salı günü Burhan Felek Salonu'nda mücadele edecek Eczacıbaşı Dynavit, rövanş maçına ise 22 Mart Salı günü çıkacak.D-Smart'ta Haftanın Konuğu programına katılan Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, voleybolseverleri her iki maça da davet ederek kendilerini yalnız bırakmamalarını istedi. Faruk Eczacıbaşı, CEV Cup'ı kazanmaya yakın kulübün kendileri olduğunu ifade ederek, "Yeni bir kupanın arifesindeyiz. Bu bitecek sonra yenisine odaklanacağız. Bizde hedefler bitmez" şeklinde konuştu.Kuruluşundan bu yana 80 yılı geride bıraktıklarını dile getiren Faruk Eczacıbaşı, "Erkek basketbol, kadın voleybol ve masa tenisi branşlarında büyük başarılar elde ettik. Kadınlarda dünya ve Avrupa'da kendimizi ilk beşte görüyoruz. Elbette başarımızın sırrı altyapıya verdiğimiz önem sayesinde büyüyor. Sanıyorum kuruluşumuz şimdi bize rakip olan kulüplerin de iştahını artırmış olacak ki, onlarda yarışa dahil oldular. Bunun sonucunda ülke voleybolu ve dolayısıyla milli takım kazandı" dedi.'ATATÜRK'ÜN KIZLARI' CÜMLESİ ARTIK BİZİMLE ÖZDEŞLEŞTİ VE ÖYLE DEVAM EDECEKFaruk Eczacıbaşı, 1999 yılında kazandıkları bir Avrupa başarısının ardından kendileri için yazılan manşetin ilelebet değerini korumaya devam edeceğini dile getirerek, "Büyük memnuniyet duyduğumuz ve gururla söylediğimiz 'Atatürk'ün Kızları' cümlesi artık bizimle özdeşleşti ve öyle devam edecek. Kadın voleybolu ve kadın istihdamına verdiğimiz değer TMOK'un önderliğinde bize Fair-Play ödülü getirdi. Bizi aday gösteren TMOK'a bir kez daha teşekkürü borç biliriz. Bunu dünyada alan tek kadın voleybol takımı biz olduk. Bundan büyük mutluluk olamaz" diye konuştu."GELECEĞİNİ ÇOK PARLAK GÖRDÜĞÜMÜZ FERHAT AKBAŞ İLE ÇALIŞMAYA KARAR VERDİK"Yıllarca yabancı hocalarla çalıştıklarını ve onlarla büyük başarılar elde ettiklerini kaydeden Faruk Eczacıbaşı, "Bu sezonun başında geleceğini çok parlak gördüğümüz Ferhat Akbaş ile çalışmaya karar verdik. O da ilk yılında büyük bir başarı yakalamak üzere. Bir maçtan sonra soyunma odasına bir konuşma yapmak üzere girmiştim. Tam konuşurken Ferhat hoca bana seslenerek, 'Sayın Başkan lütfen İngilizce konuşun' deyince öyle devam ettim. Lisan kültürü de başarı için çok gerekli" şeklinde konuştu."BAŞARIMIZIN SIRRI KADINLARIMIZIN EMEĞİNDE YATAR"Faruk Eczacıbaşı, başarılarının sırrının kadınların emeğinde yattığını ifade ederek, "Yılda sadece bir defa değil, onları hergün kutlasak yine haklarını ödeyemeyiz. Kadınlarımıza verdiğimiz değeri hergün katlayarak kurum olarak bugünlere geldik. Bundan sonra da onları desteklemek ve arkalarında olmak birinci vazifemiz" dedi.
Demirören Haber Ajansı / Spor