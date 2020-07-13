Far Cry 6 Resmi Olarak Duyuruldu! İşte İlk Detaylar
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Far Cry 6 Resmi Olarak Duyuruldu! İşte İlk Detaylar

Ubisoft bünyesindeki önemli markalardan bir tanesi de Far Cry. Bir süredir sıradaki oyuna dair çeşitli iddialar atılmıştı.

Far Cry 6 Resmi Olarak Duyuruldu! İşte İlk Detaylar
13.07.2020 16:44 | Son Güncelleme: 13.07.2020 16:47

Ubisoft bünyesindeki önemli markalardan bir tanesi de Far Cry. Bir süredir sıradaki oyuna dair çeşitli iddialar atılmıştı. Geçtiğimiz günlerde de Hong Kong PlayStation Store üzerinde beklenmedik bir şekilde ortaya çıkmış ve fragmanı da sızmıştı. Ubisoft Forward sırasında, Far Cry 6 resmi olarak duyuruldu. Detayları ise haberimizde sizi bekliyor.

Daha önceden öğrendiğimiz detaylar doğrultusunda, 18 Şubat 2021 tarihinde PC (Epic Games Store ve Uplay), PlayStation 4, Stadia ve Xbox One için satışa sunulacak. Eğer PlayStation 4 veya Xbox One versiyonunu almışsanız, tercih ettiğiniz yeni nesil konsol versiyonuna ek bir ücret ödemeden yükseltebileceksiniz.

Far Cry 6 Detayları

Far Cry 6 oyununun hikayesi, hayali tropikal Yara adasında geçecek. Bir diktatör olan Anton Castillo, ülkesini eski ihtişamlı günlerine geri döndürmek amacındadır ve bunun için gerekeni yapmaya da hazırdır. Bu noktada siz ise cinsiyeti tercinize göre erkek veya kadın olacak Dani Rojas rolünde olacak ve baskıcı rejimi ortadan kaldırabilmek için bir devrimin fitilini ateşlemeye yardım edeceksiniz.

Senaryo boyunca ormanlardan başkent Esperanza sokaklarına kadar uzanan mekanlarda, geniş araç ve silah yelpazesi ile Castillo ordusuna karşı kimi zaman doğrudan ve kimi zamanda gizlilik ile mücadele etmek durumunda olacaksınız. Araçların ve silahların yanı sıra, Fangs for Hire ile takviye güç de kullanabileceksiniz ki aralarında Chorizo isimli sevimli bir de köpek bulunuyor. İlerleyen zamanlarda yardımcılarımız hakkında daha fazla bilgi edineceğimize dair şüphemiz yok.

Far Cry 6, standart sürüme ek olarak Gold Edition, Ultimate Edition ve Collector's Edition olmak üzere üç özel sürümle gelecek. Gold Edition standart sürüme ek olarak Season Pass ile gelecekken Ultimate Edition, Season Pass ve Jungle Expedition, Croc Hunter ve Vice paketlerini içeren Ultimate paketiyle gelecek.

Collector's Edition ise Ultimate Edition sürümüne ek olarak, oyunun metal kutulu versiyonu, yedi parçadan oluşan oyun içi alev tabancası reprodüksiyonu, sanatçı Tobatron tarafından hazırlanmış How to Assemble sanat çalışması, altmış dört sayfalık sanat kitabı, on çıkartma, Chorizo anahtarlığı, harita, müzikler ve tüm bunlar yine Tobatron tarafından hazırlanmış özel bir kutu ile gelecek.

Eğer sürüm fark etmeksizin oyunu ön-sipariş ile satın alırsanız, Chorizo için Libertad kıyafeti ve Discos Locos isimli disk atar içeren Libertad Pack içeriği hediyeniz olacak.

Far Cry 6 için yayınlanan ilk fragmanlara ve ekran görüntülerine aşağıdan göz atabilirsiniz. Keyifli seyirler!

Kaynak: Tamindir

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